ИИ оживил самые известные произведения Шевченко: результат поразит детей и взрослых

Тарас Шевченко оставил бессмертное наследие произведений, ставших символом несокрушимости и сопротивления украинского народа. Недавно произведениям Кобзаря подарили новую жизнь. С помощью искусственного интеллекта специалисты оживили сборник стихов.

Видео было опубликовано на сайте Национальной библиотеки для детей. Так удалось подарить новую жизнь книгам, каждая из которых является неотъемлемой частью украинской культуры.

Используя технологии ИИ, специалисты оживили сборник стихов Шевченко "Тече вода з-під явора". При этом были использованы иллюстрации украинской художницы Любови Джолос (1939 издания).

Три анимационных выпуска и другие видео проекта "Книги оживают" можно найти на сайте библиотеки.

Проект способствует популяризации литературного и художественного наследия Кобзаря, что особенно важно в работе со взрослой и детской аудиторией. В этом году отметили 210-летие со дня рождения величайшего украинского поэта и художника.

Т. Г. Шевченко. "Тече вода з-під явора"

Т. Г. Шевченко. "Садок вишневий коло хати"

Т. Г. Шевченко. "Реве та стогне Дніпр широкий"

Также OBOZ.UA рассказывал, что в Киевской области по случаю 210-й годовщины рождения Тараса Шевченко установили рекорд Украины. В Бородянке Киевской области был установлен рекорд по декламированию произведений Кобзаря. Марафон длился четыре часа, а участие в нем приняли около 200 человек.

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