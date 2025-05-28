Ирина Федишин, которая более трех лет работает за бесценок, удивила, на какие деньги живет ее семья

Украинская певица Ирина Федишин поделилась, что после начала полномасштабной войны почти полностью прекратила тратить средства с творческой деятельности на личные нужды. По словам исполнительницы, более 2 лет она работала абсолютно бесплатно, отдавая все деньги военным, однако со временем все же начала оставлять небольшую часть заработка себе. Однако, как отметила артистка, сейчас ее семья все же живет преимущественно на те сбережения, которые ей удалось сделать за время активной концертной деятельности до 24 февраля 2022 года.

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Об этом знаменитость рассказала в интервью Маше Ефросининой. Певица добавила, что сейчас отказывается от роскоши, ведь считает, что есть гораздо более важные вещи, на которые можно потратить деньги.

"До начала войны были большие туры и по востоку Украины, и по центральным областям. Были большие концерты, дважды собирали Дворец "Украина" и "Октябрьский". Благодаря этому наработали на финансовую подушку. Мне это позволяет сейчас, на самом деле, круто волонтерить. Бывает так, что ты сделала концерт, собрала средства, аукцион и люди донатили. Но часто случается, что этот донат, когда это большие объемы, не дошел, или средства могут позже прийти. А ты понимаешь, что ребята долго ждать не могут. Поэтому, если ты имеешь возможность, просто свои средства быстренько доставить, а потом те с концерта доходят. То есть это финансовая подушка, которую мы хорошо сделали до начала войны. Можно сказать, что наша семья больше живет на сбережения", – отметила артистка.

По словам Ирины Федишин, решение работать за бесценок она приняла абсолютно сознательно и получила полную поддержку от своего мужа, Виталия Човника. Артистка понимала, что имеет достаточно средств, чтобы обеспечить комфортную жизнь семьи, поэтому начала активно волонтерить благодаря доходам от карьеры.

"Скажу честно, более двух лет я отдавала абсолютно все средства. Работала полностью бесплатно. Потом мне знакомые и друзья начали говорить, что так нельзя, потому что война уже более двух лет и ты должен что-то для себя оставлять. Я об этом не задумывалась, ведь у меня были деньги. Я понимала, что идет война, мне не нужны какие-то особняки или супер рестораны. Я не капризная артистка, мне не нужны супер райдеры. Я могу пожить в обычных апартаментах, не брать отели четыре-пять звезд. Для чего тратить эти средства, если можно их отдать ребятам. Мы так работали. Но война затягивается. Ты понимаешь, что у тебя есть дети и часть средств ты должен оставлять и для семьи, там на проживание, коммуналку, записать песню", – поделилась знаменитость.

Ирина Федишин акцентировала внимание на том, что ни в коем случае не забирает средства из сборов или донатов от аудитории. Себе певица оставляет только те деньги, которые остаются после продажи билетов на ее концерты.

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