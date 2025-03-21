Ирина Билык серьезно заболела и приняла непростое решение, на котором настояли врачи: что известно о состоянии певицы сейчас

Народная артистка Украины Ирина Билык была вынуждена прервать юбилейный тур из-за серьезной болезни. Звезда поделилась с поклонниками, что подхватила вирус, в результате которого у нее возникло воспаление легких.

Видео дня

По словам исполнительницы, из-за недуга ей придется перенести два концерта в Одессе и Черкассах, ведь на этом настояли врачи. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Facebook.

"Мои дорогие поклонники! К большому сожалению, вынуждена сообщить, что мои ближайшие концерты в Одессе и Черкассах придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но оно необходимо – на том настаивают врачи!" – написала певица.

Ирина Билык отметила, что совсем скоро она с командой сообщит новые даты музыкальных шоу, а все приобретенные билеты остаются действительными. Звезда поблагодарила фанатов за поддержку и подчеркнула: после выздоровления обязательно приедет в Одессу и Черкассы, чтобы спеть "живым и красивым голосом".

Фанаты исполнительницы с пониманием отнеслись к ситуации и пожелали ей скорейшего выздоровления в комментариях:

"Иро! Здоровья вам! Вы супер-певица! Ценю за прекрасные песни!"

"Ирочка, выздоравливай! Все будет хорошо!"

"Желаю вам крепкого здоровья".

Стоит отметить, что в начале марта Ирина Билык начала юбилейный тур по городам Украины по случаю своего 55-летия. Первый концерт артистки отгремел в Харькове, а сами гастроли должны были завершиться 22 мая. Исполнительница уже появлялась на сцене Полтавы, Днепра и Львова. 55 лет знаменитости исполнится 6 апреля.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько часов до начала из-за серьезной болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!