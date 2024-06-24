Ирина Билык отреагировала на гибель своего бывшего хореографа Антона Смецкого: еще месяц назад люди аплодировали стоя...

Народная артистка Украины Ирина Билык прокомментировала гибель Антона Смецкого, который долгое время создавал хореографические постановки для ее выступлений. Звезда призналась, что поначалу не могла поверить в эту потерю, ведь совсем недавно люди восхищались его работой.

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С погибшим исполнительница имела теплые и дружеские отношения. Чувствами певица поделилась в своем Instagram.

"Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец…", – написала Ирина Билык.

Звезда отметила, что все слова и мысли погибшего хореографа навсегда останутся в ее сердце. Ей сложно осознать, что Украина потеряла такого талантливого человека.

"Месяц назад во дворце "Украина" люди аплодировали тебе, стоя…. Сегодня мы все провожаем тебя как Героя и великого Артиста!", – поделились исполнительница.

Напомним, о гибели известного хореографа Антона Смецкого стало известно 24 июня. 37-летний военнослужащий был сапером в Запорожском направлении.

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