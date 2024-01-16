Instagram vs реальность: как выглядят Дженнифер Лопес, Эмилия Кларк и другие звезды без фотошопа

Выставлять в Instagram только самые удачные снимки – вполне естественно. А вот редактировать их, искажая реальность – не самое лучшее решение. Конечно, вы можете в фотошопе скорректировать фигуру, выровнять тон кожи и убрать морщинки или складки на теле... А как насчет офлайн? Будете прятаться за мешковатой одеждой и килограммами макияжа? Или начнете наслаждаться жизнью, забыв о "призрачной идеальности"?

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К сожалению, звездам особенно сложно сделать этот выбор. Ведь их подписчики часто бывают жестокими: критикуют за набранный вес, возрастные изменения и так далее. Итак, вместо того, чтобы игнорировать бестактность или блокировать этих людей, знаменитости редактируют фото, а уже потом публикуют. И зря. Они и без этого выглядят очаровательно. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Селена Гомес (31 год)

Американская актриса и певица Селена Гомес в марте 2022-го опубликовала фотографию с 28-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Теперь сравните ее со снимком из этого же мероприятия, но только без ретуши. Звезда явно "уменьшила" подбородок и немного "изменила" форму носа. Отметим, что последние посты в Instagram она публикует с минимальным количеством ретуши или вовсе без нее. И даже не боится показать себя без макияжа.

2. Меган Фокс (37 лет)

Когда американская актриса и модель Меган Фокс берется за фотошоп, ее не остановить. Звезда всегда меняет цвет глаз на светло-зеленый, выравнивает рельеф кожи лица и убирает небольшие пигментные пятна на теле. Что ж, инструменты в фоторедакторе – лучше, чем ее увлечение пластическими операциями.

3. Дженнифер Лопес (54 года)

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес имеет спортивную фигуру и ухоженную кожу лица. Это – результат сбалансированного питания, систематических занятий танцами и физическими нагрузками. Интересно, почему же на странице в Instagram она все еще хочет выглядеть, как в 20 лет, если она прекрасна и без фильтров?

4. Эмилия Кларк (37 лет)

Британская киноактриса Эмилия Кларк – отличный пример того, как нужно любить себя. Однажды на вопрос журналистов о том, в чем секрет ее красоты, девушка с иронией ответила, что это – заслуга визажистов. У себя в Instagram она редко публикует отретушированные фотографии. Чаще всего ее можно увидеть без фильтров и с легким безобразным макияжем или совсем без косметики.

5. Брайс Даллас Ховард (42 года)

Американская актриса Брайс Даллас Ховард в 2021-м году на церемонию вручения наград премии "Золотой глобус" надела элегантное серебряное платье, которое красиво очерчивало формы и прекрасно гармонировало с ее цветом волос и кожи. Образ был безупречным! Вот только в Instagram знаменитость опубликовала отредактированный снимок: уменьшила талию, скорректировала овал лица и увеличила грудь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядели бы звезды без своих "фишек" во внешности. Результат "до" фотошопа и "после" вас удивит.

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