5 навязанных стандартов красоты, от которых женщины должны отказаться раз и навсегда

Перестаньте следовать стандартам красоты. Во-первых, они – частая причина низкой самооценки у женщин, которые "не вписываются" в стереотипное представление о привлекательности. На самом деле они очаровательны (просто не знают об этом!). Во-вторых, демонстрация "идеального" человеческого тела и внешности выгодны для бизнеса в бьюти-сфере.

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К примеру, в 2020-м году широкие и густые брови стали трендом. Тогда обладательницы тонких и негустых бровей ринулись в салоны, чтобы мастера сделали им татуаж, покраску, ламинирование или наращивание волосков. Только сейчас эта тенденция спадает: крошечными шагами пробивается мысль, что красиво – это то, чем наделила природа. Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку стереотипов о женской красоте, которые следует забыть.

1. Стальной пресс

Многих женщин волнует их слегка выпуклый или более видимый живот. Ведь в рекламе и в соцсетях они постоянно видят спортивных леди со стальным прессом, где, кажется, нет ни грана жира. Чтобы избавиться от округлости, те мучают себя изнурительными диетами и чрезмерно интенсивными тренировками. Это скорее вредит здоровью, а не укрепляет организм. Всего должно быть в меру! Посоветуйтесь с врачом, чтобы знать, какой вес тела и какие нагрузки для вас – норма.

2. Пухлые губы

Существует мнение, что женщины с тонкими губами выглядят старше реального возраста, а с пухлыми – имеют более выразительные и привлекательные черты лица. Именно поэтому леди и дамы – частые гости косметологов, которые любезно соглашаются увеличить губы с помощью гиалуроновой кислоты или других филеров. Забудьте об этом стереотипе! Если часто делать подобные инъекции, это существенно навредит губам: от веса введенного лекарства кожные ткани растягиваются и провисают, что только усугубляет ситуацию.

3. Симметричные черты лица

Асимметрия – природная черта внешности каждого человека. Но некоторых женщин это смущает. Почему? Хирурги и косметологи активно популяризировали скульптурирование лица, чтобы "помочь" клиенткам достичь желанной (точнее – навязанной рекламой) симметрии. С одной стороны, после успешных бьюти-манипуляций закомплексованные дамы начинают любить собственное отражение в зеркале. С другой же, не стоит зацикливаться на (а)симметрии: окружение, как правило, не замечает этого или воспринимает как уникальное обаяние.

4. Равномерный цвет лица

Это – мечта всех девушек и женщин, о которой знают косметологи и компании-производители уходовых средств. Они предлагают клиентам бьюти-продукцию и соответствующие процедуры, которые корректируют тон кожи и визуально делают его более гладким. Однако следует помнить, что иногда избавиться от пигментации и достичь равномерного тона кожи невозможно, поскольку на это влияют внутренние факторы: генетический код, особенности строения клеток и гормональный фон.

5. Желание "отсрочить" старение

Появление морщин вокруг глаз, мимических морщин и первой седины – ужас для многих женщин. Неудивительно, почему они спешат к хирургам, косметологам и в салоны красоты, чтобы "приостановить" возрастные изменения. Это нормальное желание! Но знали ли вы, что влияние человека на работу биологических часов – минимальное?

Дело в том, что процесс старения зависит не только от окружающей среды и ухода за собой, но и от генетического кода и общего состояния здоровья. Так, вы можете скорректировать питание, закрасить седину и сходить на деликатные процедуры к косметологу. Но не стоит чрезмерно увлекаться инъекциями ботоксом и филлерами, которые частично "стирают" то, чем природа наделила – натуральную красоту и неповторимость.

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