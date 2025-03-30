Инсайдер рассекретил, в каких отношениях Меган Фокс с отцом своего 4 ребенка, с которым разошлась из-за измены

Стало известно, в каких отношениях осталась американская актриса Меган Фокс со своим бывшим женихом Machine Gun Kelly, которого обвинила в измене, после рождения общего ребенка. По словам инсайдера, приближенного к модели, знаменитости достаточно хорошо общаются между собой и счастливы вместе воспитывать ребенка.

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Однако, как отметил источник, 38-летняя актриса не планирует восстанавливать роман с 34-летним поп-певцом. Звезда полноценно сосредоточилась на материнстве, пишет The Mirror.

"Независимо от того, что они чувствуют друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Они оба общаются и находятся в хороших отношениях", – сообщил информатор.

По словам инсайдера, рождение ребенка несколько смягчило болезненные чувства Меган Фокс после разрыва с Machine Gun Kelly. Модель хочет воспитывать новорожденную дочь вместе с экс-избранником, однако не собирается снова становиться его партнершей.

"Machine Gun Kelly хотел бы помириться, но Меган непоколебима в своем решении двигаться дальше. Она больше не видит с ним будущего. Она больше не хочет оказаться в таком же положении с ним. Она хочет разорвать замкнутый круг", – отметил источник.

Напомним: 27 марта на свет появился четвертый ребенок американской актрисы. Звезда родила девочку от своего бывшего избранника Machine Gun Kelly. Чтобы поделиться радостным известием, певец обнародовал своих соцсетях трогательные кадры, где держит малыша за руку, и написал: "Она, наконец, здесь! Наша маленькое небесное семечко".

Впервые о своей беременности Меган Фокс сообщила в ноябре прошлого года, а уже через месяц появилась новость, что она разорвала отношения с отцом ребенка. Как отмечал инсайдер, во время совместного отдыха в Вейле, США, модель взяла телефон своего избранника, где увидела "контент, который ее расстроил". Тогда Фокс заставила Machine Gun Kelly собрать вещи и оставить ее саму.

Стоит отметить, что с 2010 по 2020 годы Меган Фокс состояла в браке с голливудским актером Брайаном Остином Грином. У бывших супругов трое общих детей: Ноа, Боди и Джорни.

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