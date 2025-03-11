'Я просил прощения': Кулеба рассекретил, в каких отношениях остался с экс-женой, с которой прожил 20 лет

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл, как сложились его отношения с бывшей женой, Евгенией Кулебой, после развода. По словам государственного деятеля, хотя им с экс-избранницей не удалось остаться друзьями, они построили достаточно адекватные взаимоотношения.

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Об этом дипломат рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Он отметил: искренне уважает свою бывшую возлюбленную, вместе с которой прожил 20 лет.

"Мы общаемся. Есть у нас определенные вопросы, о которых мы можем дискутировать, однако все цивилизованно. Это не дружба. Нет такого, чтобы мы тусовались вместе, но мы можем проговорить какие-либо вопросы и найти решение", – поделился экс-глава МИД, – "Я просил прощения, когда мы еще были женаты. На пути к признанию своей вины стоит человеческая гордыня. Я считаю, что нет проблемы в том, чтобы сказать "прости". Способность признать свою неправоту – признак силы".

Дмитрий Кулеба признался, что последние годы супружеской жизни с Евгенией были довольно непростыми. Постепенно дипломат стал понимать: любовь между ними угасает. По его словам, осознавать это было достаточно болезненно.

"Я знаю истории о том, что люди разошлись, остались друзьями, все в прекрасных отношениях и никому ничего не болит, но мне кажется, что это очень редкие случаи. Развод – это боль. Тут вы 20 лет вместе, а потом раз, и все ломается. Но я считаю, что развод, это когда супруги дают друг другу шанс стать счастливыми", – добавил государственный деятель.

Следует отметить, что экс-глава МИД расстался с Евгенией Кулебой в 2022 году. Во время брака экс-супруги стали родителями двух детей: сына Егора и дочери Любови.

Об отношениях с нынешней избранницей – Светланой Павелецкой – Дмитрий Кулеба рассказал в апреле 2023 года. Однако ходят слухи, что чувства между ними разгорелись еще в 2021 году. Тогда пара официально не комментировала свою личную жизнь, но долгое время их нередко видели в компании друг друга.

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