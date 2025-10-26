Инсайдер раскрыл, какую забавную общую черту имеют принц Уильям и Кейт Миддлтон: над этим подсмеиваются в королевской семье

Английская писательница Мэри Берри, которая за свою жизнь неоднократно контактировала с членами королевской семьи Великобритании, рассказала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют довольно интересную общую черту характера. По словам автора, они оба очень сильно любят соревноваться.

Что интересно, время от времени супруги даже не избегают возможности поконкурировать на публике. Соответствующая информация появилась на сайте издания People.

"Я многое сделали вместе с принцем Уильямом. И, Боже, он очень конкурентоспособен. Так же как и Кейт", – поделилась писательница.

Стоит отметить, что иногда пара превращает в некое поле для соревнований даже королевские мероприятия. Так, например, в 2023 году Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили с официальным визитом Южный Уэльс. Они побывали в местном фитнес-центре, где устроили "гонку" на спинбайках. Кейт Миддлтон справилась с задачей всего за 45 секунд, несмотря на то, что была на каблуках и в юбке, за что получила небольшой золотой трофей.

Над такой "соревновательной жилкой" принцессы Уэльской однажды немного посмеялся член семьи монархов Майк Тиндалл. Во время своего подкаста он заговорил о характере Кейт Миддлтон и озвучил фразу: "Я даже не буду говорить, как сильно ты любишь соревноваться". На это принцесса Уэльская застенчиво ответила: "Я отнюдь не конкурентоспособна".

Однако Майк Тиндалл совсем не соглашался с этими словами, поэтому эмоционально выдал: "Я видел, как она играет в пивной понг!". Это игра, во время которой команды по очереди бросают мячик для настольного тенниса в стаканы с пивом противника. Если участник попадает, соперник должен выпить напиток, а посуда убирается из игры.

