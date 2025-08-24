Бывший королевский дворецкий рассказал о 'дерзком розыгрыше', который принц Уильям устроил Кейт Миддлтон

Некоторые члены королевской семьи Великобритании не упускают возможности подшутить друг над другом. Так, например, принцесса Диана и королева Елизавета II любили устраивать различные пранки, а их чувство юмора унаследовал принц Уильям. Как рассказал бывший дворецкий монархов Грант Гаррольд, в свое время сын Чарльза III довольно оригинально пошутил над своей женой Кейт Миддлтон.

По словам мужчины, принц Уэльский говорил любимой, что в их семейном поместье живет черная кошка, а в давние времена здание было домом колдуньи. Чтобы розыгрыш имел более правдивый вид, он даже привлекал королевских работников, пишет Daily Express.

"Я помню один случай, который произошел, когда я работал там. Уильям дерзко пошутил над Кейт и сказал ей, что на территории поместья есть черная кошка, и что когда-то это был дворец ведьмы. Кейт хотела увидеть кошку, но мы говорили, что она постоянно ее пропускает. Уильям просто дразнил Кейт, а мы его поддерживали. Она нам верила", – вспомнил Гаррольд.

Как заметил дворецкий, Кейт Миддлтон не отставала от своего мужа и тоже любила шутить. Когда Грант Гаррольд работал в королевской семье, он неоднократно видел, как супруги "подкалывали" друг друга. Они могли разыгрывать и работников, однако никогда не переходили границы дозволенного.

В частности, на хорошее чувство юмора британских монархов указывает довольно нестандартная рождественская традиция – обмениваться забавными подарками. Известно, что однажды Кейт Миддлтон подарила принцу Гарри набор "Вырасти свою девушку".

