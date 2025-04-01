'Имя' новорожденной дочери Меган Фокс взбудоражило сеть и заставило ее родителей оправдываться

На днях стало известно, что актриса Меган Фокс и репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) стали родителями. Новость о рождении их дочери сразу привлекла внимание поклонников, однако настоящий резонанс повлекло за собой предположение об имени ребенка. После того как музыкант поделился нежным видео с новорожденной, пользователи соцсетей решили, что ее имя – Celestial Seed ("Небесные Семена"). Это вызвало волну обсуждений и даже заставило репера лично опровергать слухи.

Видео дня

34-летний Machine Gun Kelly объявил о рождении дочери в своем Instagram, опубликовав черно-белое видео, на котором он нежно держит ее крошечные ручки. "Наконец-то она здесь! Наши маленькие небесные семечки", – подписал репер трогательный пост.

Однако эта поэтическая фраза была воспринята буквально, и многие решили, что это и есть имя ребенка. Волна комментариев с удивлением и шутками заполонила соцсети. "Они действительно назвали ее "Небесными Семенами"?", "Надеюсь, это шутка, потому что звучит странно", – писали в сети.

Когда предположение набрало обороты, Machine Gun Kelly вынужден был оправдываться. Он разместил в InstaStories скриншот видео с TikTok, где обсуждали имя девочки, и написал: "Подождите, народ… ее имя не "Небесные Семена", добавив смеющегося эмодзи.

Также он отметил: "Ее мама скажет вам имя, когда мы будем готовы".

Известно, что у Меган Фокс уже трое сыновей – 12-летний Ноа, 11-летний Бодхи и 8-летний Джорни – от бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина. Machine Gun Kelly, в свою очередь, является отцом 15-летней дочери Кэси от Эммы Кэннон.

Фокс и репер официально разорвали отношения в ноябре 2024 года после слухов о его переписках с другими женщинами. Однако, судя по всему, они сохраняют хорошие отношения для новорожденной дочери.

Ранее OBOZ.UA писал, в каких отношениях Меган Фокс с отцом своего четвертого ребенка, обвинившегося в измене, после рождения общего ребенка. По словам инсайдера, приближенного к модели, знаменитости достаточно хорошо общаются между собой и счастливы воспитывать ребенка вместе.

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