Сквозь кризисы, сплетни и ревность: 5 звездных браков, доказавших, что любовь не исчезает с годами

Мир шоу-бизнеса часто ассоциируется со скандалами, расставаниями и громкими изменами. Под прицелом камер каждый шаг знаменитостей становится поводом к слухам, а личная жизнь – главной темой обсуждений. Однако даже в этой среде есть доказывающие истории: настоящая любовь может выдержать любые испытания.

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Некоторые звездные пары прожили вместе десятки лет, сохраняя взаимное уважение, поддержку и преданность. Они не скрывают, что в их отношениях были непростые моменты, кризисы и даже ревность, однако смогли преодолеть трудности и остаться вместе. Ко Дню влюбленных OBOZ.UA собрал пять историй знаменитых украинских пар, которые, несмотря на все испытания, продолжают любить и вдохновлять своим примером.

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Украинская певица Оля Полякова уже 20 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет. Они воспитывают двух дочерей: 19-летнюю Марию и 13-летнюю Алису.

Артистка не раз признавалась, что их отношения не были идеальными, однако именно муж стал для нее главной опорой в жизни.

"С первого дня, как я встретила своего Вадика, я никогда больше в жизни не чувствовала, что могу что-то потерять. Я всегда чувствовала сопротивление – то, что он мне дал и то, от чего я никогда не смогу отказаться", – рассказывала Полякова.

Однако даже такая крепкая любовь не обошлась без скандалов. В прошлом году по сети ширились слухи о возможной измене Поляковой. Звездный повар Владислав Мицкевич заявил, что год прожил с певицей, а в подтверждение своих слов показал видео из квартиры, где они якобы жили вместе. Впрочем, со временем он признал, что это была месть на финансовой почве и признался, что распространял ложь.

Марина и Павел Зибровы

Павел Зибров и его жена Марина вместе более 30 лет. Они познакомились в 1992 году, а два года спустя стали супругами.

Зибров признается, что жена ревнует его к молодым коллегам по сцене, из-за чего он редко записывает дуэты с женщинами. Впрочем, именно это, по его словам, помогло им сохранить отношения.

"Она не позволяет мне петь дуэты. Одно небольшое исключение было – это Тринчер Аничка. Не подпускает меня к красивым девушкам. И правильно делает, – сказал Павел Зибров. – Вся жизнь моя творческая – это повод. Куда не придешь, девушки, и приходишь (домой. – Ред.), а у меня здесь духи, там помада. Ну, как это жить? Ясно, что она ревнует и молодец. Бывало такое, что давала мне (взбучку. – Ред.) хорошую".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже почти 30 лет. Их роман начался еще тогда, когда актриса была в браке с Евгением Паперным, однако чувства к Борисюку оказались сильнее.

Звезда вспоминала, как получила от Виталия романтическую записку в гримерке: "Приходи ко мне, а я съем тебя, как ты этот шоколад".

Этот жест покорил сердце актрисы. Впоследствии она рассталась с Паперным, выбрав Борисюка. Вместе они воспитали дочерей Антонину Паперную и Анну Борисюк, также ставшие актрисами.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Несмотря на личные ссоры и проблемы зачатия ребенка, Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов лелеют свою любовь еще с 1995 года. Их романтический путь начался с того, что певица обратилась к рок-музыканту и музыкальному продюсеру Александру Ксенофонтову за профессиональным советом. Так они и подружились, а потом стали встречаться. В отличие от многих коллег, они не афишируют свои отношения, редко появляются вместе на публике и почти не рассказывают о личной жизни.

Маричка Падалко и Егор Соболев

Журналистка Маричка Падалко и военный Егор Соболев – одна из самых крепких пар Украины. Их брак длится уже 14 лет, а вместе они воспитывают троих детей: дочь Екатерину и двух старших сыновей.

Сейчас Соболев сражается на фронте, возглавляя подразделение БПЛА. Он стал офицером ВСУ, хотя еще несколько лет назад был журналистом и политиком. Супруги до сих пор лелеют любовь, хоть и на расстоянии.

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