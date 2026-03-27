'Их место на полу'. Известный режиссер рассказала о странном порядке в доме Людмилы Гурченко

Известный режиссер Екатерина Царик вспомнила, что когда в 2010 году впервые попала в дом к российской актрисе украинского происхождения Людмиле Гурченко, заметила довольно странный подход к расстановке вещей. Все свои награды артистка хранила на полу, а вот на полочках или любых других возвышениях размещала антиквариат.

Это стало настоящим удивлением для режиссера, поэтому она решила поинтересоваться причиной такого нестандартного порядка в недвижимости актрисы. Как оказалось, Гурченко не выделяла для наград особого места, ведь начала их получать после того, как действительно в этом нуждалась. Об этом Царик рассказала в интервью Славе Демину.

"Когда я попала к ней домой, заметила, что все ее награды стояли на полу. А на полочках, на фортепиано были антикварные вещи или произведения искусства. Я не могла не заметить, потому что в квартире было очень опрятно. Я у нее спросила: "Людмила Марковна, почему ваши награды стоят на полу?". А она сказала такую вещь: "Знаешь, когда они мне были нужны, когда я ждала, мне их не давали. А когда мне начали их давать, для меня они потеряли всякое значение, поэтому их место на полу", – вспомнила Царик.

Напомним, что в 2004 году Людмила Гурченко вместе с мужем Сергеем Сениным приобрела элитную квартиру в центре Москвы площадью около 120 квадратных метров. Недвижимость с четырехметровыми потолками называют настоящими "хоромами", ведь внутри есть много авторских деталей и изысканный ремонт: венецианская штукатурка, лепнина, паркет, уложенный мастерами с опытом работы в Эрмитаже.

Дизайн каждой комнаты в квартире Гурченко действительно является произведением искусства, однако эта "золотая клетка" так и не стала для актрисы уютным местом. Рожденная в Харькове, знаменитость всю жизнь сохраняла внутреннюю связь с Украиной, а вот в Москве видела место работы и выживания в большой системе. Артистка всегда называла себя харьковчанкой и считала родной город главной точкой своей идентичности.

Известно, что после смерти Людмилы Гурченко в марте 2011 года, ее муж передал недвижимость стоимостью около 1,9 миллиона долларов (82 935 000 грн) под музей. Он переехал за город и сознательно пожертвовал комфортом, чтобы сохранить память о жене.

