Сегодня, 12 ноября, российская актриса украинского происхождения Людмила Гурченко могла бы праздновать 90-й день рождения. Артистка имела довольно бурную личную жизнь, ведь пять раз связывала себя узами брака, однако имела только одного ребенка. В 1959 году Гурченко родила дочь Марию, с которой имела напряженные отношения, чего не скажешь о коммуникации с единственной внучкой – Еленой Королевой.

Женщина неоднократно говорила, что поддерживала теплые взаимоотношения со звездной бабушкой. Даже после ухода актрисы в мир иной, Елена Королева никогда не говорила в ее сторону плохих слов. OBOZ.UA расскажет, как сейчас живет единственная внучка Людмилы Гурченко.

Заметим, что дочь артистки родила двоих детей: сына Марка и дочь Елену. Судьба парня сложилась трагически, ведь он умер в 17 лет из-за передозировки наркотическими веществами. Тогда о смерти внука Людмила Гурченко узнала от соседей, ведь Мария Королева не хотела никак с ней контактировать.

Не легким является и жизненный путь Елены Королевой. Звездная бабушка хотела обеспечить внучке хорошую жизнь, поэтому оставила ей в наследство почти все имущество. Однако в документах Гурченко указала и имя зятя, чем тот решил воспользоваться. В течение шести лет между Еленой Королевой и отцом продолжались судебные конфликты по распределению имущества. В конце концов внучка актрисы стала обладательницей ее двух квартир в центре Москвы, автомобилей и загородного дома.

Однако со временем женщина решила продать недвижимость. Дело в том, что после пандемии она потеряла работу на телевидении и осталась без денег. Как отмечают пропагандистские медиа, найти покупателя ей так и не удалось.

Определенный период по сети ходили слухи, что у Елены Королевой были проблемы с алкоголем. Она имела не самый лучший вид на фото в соцсетях и даже попадала в скандалы. В 2020 году внучка Людмилы Гурченко сообщила, что ее избили в московском ночном клубе, куда она пришла отдохнуть с друзьями.

"Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Я пришла в клуб по приглашению друга. Там была закрытая вечеринка – презентация песни из альбома рэпера. Его девушка неожиданно на меня набросилась. Пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо", – говорила женщина.

Как отмечала Елена Королева, причиной конфликта была ревность. Женщина обняла исполнителя, чтобы поздравить с премьерой, однако его возлюбленная восприняла такой жест как флирт.

Позже Королева закрутила роман с российским певцом Прохором Шаляпиным. Между ними быстро начали развиваться чувства, но счастливой истории любви построить так и не получилось. Разрыв с исполнителем стал для внучки Гурченко очень болезненным и стрессовым, поэтому она даже потеряла ребенка.

Выкидыш, проблемы в личной жизни и нехватка денег довели Елену Королеву до депрессии. Она почти прекратила выходить из дома, ведет непубличный образ жизни и посвящает все время воспитанию единственной дочери.

