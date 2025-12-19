Как выглядели 'хоромы' украинки Людмилы Гурченко в Москве и почему 'золотая клетка' не смогла заменить ей родной дом

Квартира актрисы-россиянки с украинским происхождением и любовью к родному Харькову Людмилы Гурченко в центре Москвы сегодня функционирует как музей. Именно здесь актриса провела последние годы своей жизни.

Пространство площадью около 120 квадратных метров с четырехметровыми потолками, антиквариатом и авторскими деталями называли ее "хоромами", но за внешним блеском скрывалась история сложных компромиссов, одиночества и постоянной ностальгии. OBOZ.UA расскажет и покажет, как выглядело жилье.

Несмотря на элитный адрес и интерьер, больше напоминавший театральную сцену, близкие Гурченко неоднократно вспоминали: московский комфорт так и не стал для нее полноценным заменителем дома. Рожденная в Харькове, она всю жизнь сохраняла внутреннюю связь с Украиной, а Москва оставалась скорее местом работы и выживания в большой системе.

В одном из "барских" подъездов "Волоцких домов" Гурченко и ее муж Сергей Сенин приобрели квартиру в 2004 году. По словам смотрителей ее музея, ремонт почти не меняли: венецианская штукатурка, разная лепнина в каждой комнате, паркет, уложенный мастерами с опытом работы в Эрмитаже.

Центром квартиры была гостиная, которую хозяева называли ротондой из-за округлой формы эркера (полукруглого застекленного балкона). Здесь стоял стол из березы с мраморной столешницей XVIII века, гобелены на диване и стене и тяжелые шторы, сшитые на заказ.

Особое внимание привлекала коллекция уранового стекла – вазы и бокалы, которые на солнечном свете отливали зеленоватым сиянием. Их специально расставили на широких мраморных подоконниках, чтобы стекло "жило" вместе со светом в течение дня.

Под столом стоял сундук – подарок россиянина-молдованина Александра Олешко. В нем актриса хранила лоскутки тканей, из которых впоследствии создавала сценические и бытовые образы.

В прихожей установили огромное зеркало, сделанное на заказ. Оно визуально расширяло пространство и создавало эффект "пятой комнаты".

Рядом – антикварный секретер, найденный на блошином рынке, и платья Гурченко. Почти все наряды она дорабатывала сама: добавляла перья, стразы, банты, переделывала силуэты, хотя шила преимущественно вручную.

Отдельная комната была отведена под гардеробную – решение, которое Гурченко продумала еще до переезда. Здесь хранились сценические костюмы без чехлов, ведь, по словам близких, актриса любила видеть свои вещи и легко ориентироваться в них.

Спальня для Гурченко была не только местом отдыха. Именно здесь, полулежа на кровати, она шила наволочки, шторы и даже обивала шкафы тканью, работая молотком и гвоздями. Рядом стоял старый аккордеон — инструмент, с которым она в свое время приехала покорять Москву.

Кухня, в отличие от парадных комнат, была простой и уютной, с прованскими мотивами. Часть мебели актриса красила сама, добавляя цветочные орнаменты. При этом здесь хранились любимые сервизы: от кобальтовой "клеточки" до классического гжеля. Гурченко не скрывала, что любила сладкое, пила чай с несколькими ложками сахара и часто ела из блюдца.

В частности, в квартире был настоящий камин, который супруги не использовали – боялись старых коммуникаций. Самой древней вещью в доме считали светильник "петровских" времен, купленный актрисой на второй гонорар после "Карнавальной ночи".

При жизни актрисы в квартире не было ее портретов. Фотографии появились уже после того, как пространство стало музеем.

Почему "золотая клетка" не стала домом

После смерти Людмилы Гурченко Сергей Сенин фактически отказался от квартиры, передав ее под музей, и переехал жить за город. Он неоднократно подчеркивал, что сознательно пожертвовал собственным комфортом, чтобы сохранить память о жене. Элитное жилье стоимостью около 1,9 миллионов долларов стало публичным пространством, а не семейным гнездом.

Политическая позиция и неугасающая любовь к Харькову

Несмотря на многолетнюю жизнь в Москве и статус звезды советского и российского кино, Людмила Гурченко никогда не скрывала своего происхождения и внутренней привязанности к Харькову. Она неоднократно подчеркивала, что считает себя харьковчанкой, а город детства называла главной точкой своей идентичности.

Именно этому городу она посвятила отдельную песню "Харьков, мой город родной" – искреннюю и ностальгическую, которую исполняла не как эстрадный номер, а как личное признание.

В политических вопросах Гурченко занимала осторожную, но принципиальную позицию. Она избегала публичного участия в идеологических кампаниях и демонстративной лояльности к власти, предпочитая дистанцироваться от этого.

