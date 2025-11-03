Игорю 'Лачену' предложили стать новым 'холостяком': что он ответил

Общественный деятель и волонтер, автор Telegram-канала "Лачен пише" Игорь Лаченков получил неожиданное предложение. Бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник публично пригласил медийщика принять участие в следующем сезоне.

Видео дня

Примечательно, что блогер не следит за ходом событий на романтическом реалити. Об этом он сам рассказал на странице в Threads.

"Все, что я знаю о "Холостяке", я знаю против своей воли", – пошутил "Лачен" на фоне бурного обсуждения нового шоу с актером Тарасом Цимбалюком в главной роли.

В ответ ему Григорий Решетник написал: "Игорь, ждем в следующем".

Ответ волонтера и общественного деятеля не заставил себя ждать. Несмотря на просьбу подписчиков подумать над предложением, Игорь Лаченков уверенно отказал. "Нет, спасибо", – написал он.

Напомним, что в 2023 году во время интервью Маше Ефросининой блогер высказал мнение о причине отсутствия романтики в своей жизни. По его словам, сейчас все эмоциональные и физические ресурсы общественного деятеля направлены на работу, семью и друзей, поэтому на личную жизнь времени и сил не хватает.

"В чем смысл каких-то отношений, когда у тебя нет эмоциональных и физических сил на себя?" – задавал риторический вопрос блогер.

