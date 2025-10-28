Хью Джекман вывел в свет свою новую девушку, из-за которой развелся с женой после 27 лет брака. Фото

Австралийский актер Хью Джекман впервые вышел на красную дорожку со своей новой девушкой, звездой Бродвея Саттон Фостер, из-за которой распался его 27-летний брак с Деборрой-Ли Фернесс. Пара посетила премьеру нового фильма артиста "Песня любви" (Song Sung Blue) в Лос-Анджелесе, США.

Влюбленные чувствовали себя максимально комфортно в компании друг друга и не скрывали чувств, ведь часто обнимались и обменивались взглядами, пишет Daily Mail. Знаменитости вышли в свет в гармоничных образах.

Для первопоказа своей новой кинокартины Хью Джекман одел стильный черный костюм, который скомбинировал с белой рубашкой и галстуком. Со своей стороны Саттон Фостер предпочла элегантное атласное платье в пол с тонкими бретельками, которое подчеркнуло ее фигуру. Артистка слегка накрутила свои волосы, а также сделала боковой пробор. Из аксессуаров она выбрала изящный браслет и серьги.

Стоит заметить, что актеры подтвердили свои отношения еще в начале этого года, однако на красной дорожке дебютировали как пара только теперь. Ранее они часто поддерживали друг друга на важных шоу или спектаклях, однако старались не привлекать к себе лишнего внимания.

Что известно о романе Хью Джекмана и Саттон Фостер

Знаменитости знакомы друг с другом уже на протяжении многих лет. Они вместе работали над созданием бродвейских мюзиклов в начале 2000-х и уже тогда имели довольно теплые отношения. В 2021 году артисты вместе снялись в проекте The Music Man.

В 2023-м стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс приняли решение расторгнуть свой брак, который длился почти три десятилетия. Долгое время по сети ходили различные слухи о причинах их разрыва, но экс-супруги почти никак не высказывались на эту тему. И все же весной 2025-го Деборра-Ли Фернесс нарушила молчание.

Экс-супруга звезды фантастического боевика "Росомаха" намекнула, что они расстались не только из-за смены личных приоритетов, но и эмоциональной близости Хью Джекмана с Саттон Фостер. Артисты выстроили очень крепкие отношения во время работы над мюзиклом The Music Man, поэтому, похоже, обычная дружба переросла в значительно более глубокие чувства.

Стоит отметить, что примерно в этот же период Саттон Фостер также поставила точку в браке с американским сценаристом Тедом Гриффином. Супруги прожили вместе 10 лет, но в октябре 2024-го артистка подала на развод.

