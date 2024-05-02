'Худорба воспринимается как ужас из прошлого'. Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Звездная тренер Анита Луценко рассказала о стандартах красоты в Великобритании. Знаменитость отметила, что худоба не считается идеалом среди британских красавиц.

Наоборот, они стремятся к здоровому телу и "нормальному" весу. Своими наблюдениями тренер поделилась в Insta-stories.

Луценко показала фото "типичной фигуры 100% девушек в Британии". "Все как на подбор, только цвет лосин разный, – написала она. – Конечно, есть те, кто только начал заниматься и на старте. Но в основном, в дешевом зале все такие".

Местные любительницы спорта воспринимают худобу не просто как пережиток прошлого, а как "ужас и ошибку". Британки стремятся набрать нормальный, качественный вес тела. Подписчица украинки отреагировала на storeis, написав, что "имеет аналогичную фигуру, однако комплексует".

Анита отметила, что в этом и скрывается проблема: "То, что для украинок комплексы, для британок и американок – самая крутая форма и вес. Где-то +7 килограммов от наших "идеалов". Нюанс в том, что иностранки занимаются с "очень большим весом гантель и штангой".

Тренер призналась, что за время пребывания за границей у нее изменились взгляды: как говорит Луценко – "зрительный ориентир". "Прям когда ты все время видишь в зале вокруг [девушек] "в теле" для нашего восприятия и видишь насколько они полны сил, энергии, без зацикленности на еде, то прямо начинаешь понимать, как мы отличаемся", – пояснила она.

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