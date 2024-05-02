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"Худорба воспринимается как ужас из прошлого". Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
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'Худорба воспринимается как ужас из прошлого'. Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Звездная тренер Анита Луценко рассказала о стандартах красоты в Великобритании. Знаменитость отметила, что худоба не считается идеалом среди британских красавиц.

Наоборот, они стремятся к здоровому телу и "нормальному" весу. Своими наблюдениями тренер поделилась в Insta-stories.

"Худорба воспринимается как ужас из прошлого". Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Луценко показала фото "типичной фигуры 100% девушек в Британии". "Все как на подбор, только цвет лосин разный, – написала она. – Конечно, есть те, кто только начал заниматься и на старте. Но в основном, в дешевом зале все такие".

"Худорба воспринимается как ужас из прошлого". Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Местные любительницы спорта воспринимают худобу не просто как пережиток прошлого, а как "ужас и ошибку". Британки стремятся набрать нормальный, качественный вес тела. Подписчица украинки отреагировала на storeis, написав, что "имеет аналогичную фигуру, однако комплексует".

"Худорба воспринимается как ужас из прошлого". Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Анита отметила, что в этом и скрывается проблема: "То, что для украинок комплексы, для британок и американок – самая крутая форма и вес. Где-то +7 килограммов от наших "идеалов". Нюанс в том, что иностранки занимаются с "очень большим весом гантель и штангой".

"Худорба воспринимается как ужас из прошлого". Анита Луценко показала типичную женщину из спортзала в Великобритании. Фото

Тренер призналась, что за время пребывания за границей у нее изменились взгляды: как говорит Луценко – "зрительный ориентир". "Прям когда ты все время видишь в зале вокруг [девушек] "в теле" для нашего восприятия и видишь насколько они полны сил, энергии, без зацикленности на еде, то прямо начинаешь понимать, как мы отличаемся", – пояснила она.

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