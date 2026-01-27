Худела ради Дорна и 'воевала' с Лорак: кто такая Valeriya Force и какая неудобная правда о певице всплыла перед финалом Нацотбора 2026

Уже 7 февраля на сцену финала Национального отбора на Евровидение 2026 выйдет Valeriya Force под номером 1. Настоящее имя артистки – Валерия Симулик. На сцене она с пяти лет.

В разные годы она становилась финалисткой и победительницей украинских конкурсов и телепроектов, в частности "Черноморские Игры", "Молодая Галичина", "Україна має талант" и "Х-Фактор". В 2017 году певица уже подавалась на Нацотбор на Евровидение, однако тогда не смогла пройти дальше. OBOZ.UA расскажет, что о ней известно и в какие скандалы артистка встрявала.

Участие в "Х-Факторе" и скандальные слова Ивана Дорна

Более широкой аудитории Valeriya Force стала известна после участия в "Х-Факторе", куда она пришла в 14 лет. Тогда артистка исполнила композицию Adele – Set Fire To The Rain, однако получила комментарии от жюри не только относительно вокала, но и внешности.

Иван Дорн заявил: "Спасибо тебе большое за то, что ты такая, какая есть. Единственное, что до следующих наших встреч я бы хотел, чтобы ты немного работала над собой внешне. Надо похудеть".

В интервью Маричке Падалко певица признавалась, что тогда восприняла эти слова без злости, ведь очень хотела остаться в проекте и поэтому слушалась указаний. Однако, по словам исполнительницы, когда эту историю начали раскручивать работники телеканала, она уже чувствовала давление на себя.

Проблемы из-за веса для Valeriya Force не ограничились телевизионным шоу. По словам певицы, еще один болезненный случай произошел во время ее участия в вокальном ансамбле в Харькове. Из-за внешности ее не пускали на сцену в составе группы, заявляя, что она "выделяется среди других девушек".

Стрессовые жизненные события заставили артистку переехать в США, где она сменила имидж, сбросила вес благодаря изнурительным тренировкам и провела ребрендинг своего музыкального имени. В 2025 году вместо проекта Vesta появилась Valeriya Force.

"Как я похудела? Я начала очень много тренироваться. У меня было по 3-4 занятия в день. Но мне кажется, что все больше зависит от психологии. Я себя настолько приняла, что даже забыла, что мне надо что-то в себе исправить. Я вообще перестала взвешиваться", – рассказала звезда "Х-фактора".

"Конфликт" с Ани Лорак и обвинения в плагиате

В 2024 году Valeriya Force заявила о сходстве клипа Ани Лорак на песню "Чужие" со своим видео Take Me Higher. Певица отметила, что ее работа вышла значительно раньше, поэтому обвинила экс-украинку в плагиате.

"Ани Лорак скопировала мой клип. Конечно, я знаю, что многие вдохновляются западными артистами, но недавно мой менеджер прислала мне клип Ани Лорак и написала, что возможно ее команда вдохновилась нашим видео в YouTube", – заявила Valeriya Force.

В то же время формально о плагиате речь не шла: съемки на фоне моря и гор не являются уникальной идеей, а юридических претензий певица не выдвигала.

Неудобная правда перед финалом: сотрудничество с российским продюсером

Самый острый скандал вокруг Valeriya Force вспыхнул незадолго до финала Нацотбора 2026. В сети появилась информация о ее прошлом сотрудничестве с российским саундпродюсером D.Woo в 2024 году.

"Суспільне" официально заявило, что формальных нарушений правил Нацотбора нет: "Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена в конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества".

В сети обсуждали не юридический, а репутационный аспект. Блогер Богдан Беспалов, который первым публично обратил внимание на это сотрудничество, заявил, что такая позиция вещателя только усилила вопросы к отбору.

Позиция самой певицы

Valeriya Force подтвердила, что в 2023–2024 годах работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта, однако настаивает: ключевые решения принимал продюсер, а не она.

"Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности", – заявляла артистка.

Она также добавила, что не работала в России, не посещала ее и не выпускала музыку для российского рынка. С 2025 года, по словам певицы, она сотрудничает с американским лейблом и саундпродюсером Vinny Venditto.

В то же время Telegram-сообщество "Дом Евровидения" обратило внимание на резкий рост просмотров его конкурсного видео после этого скандала. За одни сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров и опередил по динамике других участников, что вызвало дополнительные вопросы в сообществе о возможной накрутке просмотров.

