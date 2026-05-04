Украинские дроны могут прилететь на параде 9 мая в Москве, — Зеленский

В этом году 9 мая в России впервые за много лет, не планируют демонстрировать военную технику во время парада. Однако на него могут "посетить" украинские дроны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Его слова прозвучали во время выступления на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам президента, Россия уже объявила о проведении парада, однако на этот раз он состоится без участия военной техники. Зеленский отметил, что такая ситуация – беспрецедентна за многие годы. Ранее военная техника традиционно демонстрировалась на парадах.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые за много-много лет, когда они не могут позволить себе присутствие военного оборудования на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что отсутствие техники свидетельствует об изменении возможностей России.

Напомним, накануне парада Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, где система не только усилена, но и перенасыщена. Из-за этого защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

