Хотели схитрить, но не получилось: стала известна судьба артистов Нацоперы, которые повезли в Европу 'Лебединое озеро' и не вернулись в Украину

Скандал вокруг солистов Национальной оперы Украины – Натальи Мацак и ее мужа Сергея Кривоконя, которые поехали развлекать европейцев с постановкой "Лебединое озеро" российского композитора Петра Чайковского и не вернулись на Родину, получил логический финал. 27 апреля между артистами и театром был расторгнут контракт.

Соответствующую информацию сообщила прима-балерина на личной странице в Instagram, а директор Нацоперы Петр Чуприна подтвердил ее в комментарии"Главкому". Что интересно, по словам главы театра, Мацак и Кривоконь пытались прибегнуть к хитрости, чтобы в случае возвращения в Украину иметь работу, но у них ничего не получилось.

"Сегодня (27 апреля. – Ред.) прекратились наши контракты с Национальной оперой Украины. 25 лет жизни были связаны с этой сценой. Это был большой и важный путь – роли, премьеры, гастроли, встречи, люди, которые стали частью нашей истории. Вместе мы создавали спектакли, моменты и память, которые остаются со зрителями. Мы искренне благодарны театру, зрителям и всем, с кем нам посчастливилось работать и творить искусство в течение этих лет. Мы перелистываем эту страницу с уважением и благодарностью", – написала балерина.

Как отметил Петр Чуприна, артисты находились в законном отпуске до 26 апреля, а на следующий день прекратили сотрудничество с Нацоперой, хотя, похоже, сначала не хотели делать такой радикальный шаг: "Они хотели не прекратить контракты, а приостановить. Но мы им ответили, что с точки зрения интересов театра это невозможно". В конце концов, Мацак и Кривоконь написали заявления о прекращении действия соглашения, а театр полностью с ними рассчитался.

По словам Петра Чуприны, супруги сейчас находятся во Франции. Своим решением остаться за границей Сергей Кривоконь, которого лишили бронирования, нарушил правила выезда артистов за пределы Украины.

"Они хотят исполнять широкий репертуар, в том числе российских авторов и так далее. Они приняли такое решение, никто ни на никого дополнительного какого-то влияния не осуществлял. Понятно, что эта потеря бьет по нашим театральным интересам, по интересам Украины в сфере культуры. Но это их решение, у нас нет рычагов влияния, которые могли бы их вернуть сюда", – отметил Чуприна.

Скандал с бывшими звездами Нацоперы

В январе этого года стало известно, что прима-балерина Наталья Мацак и ее муж, заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь решили не отказываться от популяризации культуры страны-агрессора. Они взяли отпуск за свой счет и отправились на гастроли по странам Европы в составе труппы United European Ballet с постановкой "Лебединое озеро". Кривоконю тогда удалось пересечь границу, ведь он имел бронирование от театра.

Тогда деятельность Натальи Мацак и Сергея Кривоконя резко осудили как в Нацопере, так и Министерстве культуры Украины. В ведомстве назвали поступок артистов нарушением позиции украинских деятелей культуры, которые принципиально отказались от российского репертуара в условиях кровавой войны.

"Во время официального отпуска эти артисты выехали за границу. Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт страны-агрессора. Также нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов, которой они неуклонно придерживаются от 24 февраля 2022 года и далее, согласно Закону Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" от 03.05.2023", – говорилось в заявлении Минкульта.

Когда скандал набрал огласку, Кривоконь и Мацак попытались оправдать свой поступок. Они заявляли, что "не знали" о наличии в концертной программе элемента из "Лебединого озера" и просто "придерживались межтеатральных обязательств", но свою репутацию так и не спасли.

