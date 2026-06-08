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"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"

Мария Шевчук
Шоу Oboz
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'Хорт. Первый характерник': на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной 'Хроники Силы'
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6–7 июня в киевском МВЦ состоялся FANCON 2026 – крупнейший фестиваль поп-культуры в Украине. Одним из самых заметных украинских проектов фестиваля во второй раз стала фэнтези-вселенная "Хроники Силы", созданная Аланом Бадоевым и Ольгой Навроцкой.

"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"

На фестивале авторы представили новый иммерсивный стенд, посвященный продолжению истории о первом казаке-характернике Хорте. Центральной премьерой стала презентация анимационного трейлера ко второй книге. Также посетители впервые увидели тизер будущего комикса, релиз которого запланирован на этот год.

"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"
"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"

Отдельным событием стало публичное чтение отрывков нового романа. Главного героя Хорта озвучил актер кино, театра и дубляжа Евгений Лесничий, а голос Марены снова принадлежал актрисе Екатерине Качан.

"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"

Всего год назад "Хроники Силы" впервые были представлены украинской аудитории. За это время первая книга серии "Хорт. Перший характерник" стала бестселлером, преодолев отметку в 40 тысяч проданных экземпляров, и вошла в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года.

"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"

Во время выступления на сцене лектория Ольга Навроцкая и Алан Бадоев объявили о старте предзаказа второй книги серии.

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Издательство: КСД

"Хорт. Первый характерник": на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной "Хроники Силы"
УкраинаКиевкнигисобытияукраинцыОльга НавроцкаяАлан Бадоев
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