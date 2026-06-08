'Хорт. Первый характерник': на Fan Con 2026 в Киеве представили вторую часть фэнтези-романа из вселенной 'Хроники Силы'

6–7 июня в киевском МВЦ состоялся FANCON 2026 – крупнейший фестиваль поп-культуры в Украине. Одним из самых заметных украинских проектов фестиваля во второй раз стала фэнтези-вселенная "Хроники Силы", созданная Аланом Бадоевым и Ольгой Навроцкой.

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На фестивале авторы представили новый иммерсивный стенд, посвященный продолжению истории о первом казаке-характернике Хорте. Центральной премьерой стала презентация анимационного трейлера ко второй книге. Также посетители впервые увидели тизер будущего комикса, релиз которого запланирован на этот год.

Отдельным событием стало публичное чтение отрывков нового романа. Главного героя Хорта озвучил актер кино, театра и дубляжа Евгений Лесничий, а голос Марены снова принадлежал актрисе Екатерине Качан.

Всего год назад "Хроники Силы" впервые были представлены украинской аудитории. За это время первая книга серии "Хорт. Перший характерник" стала бестселлером, преодолев отметку в 40 тысяч проданных экземпляров, и вошла в пятерку самых успешных книжных новинок 2025 года.

Во время выступления на сцене лектория Ольга Навроцкая и Алан Бадоев объявили о старте предзаказа второй книги серии.

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