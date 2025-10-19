'Холостяк' Тарас Цимбалюк получил награду от ГСЧС за съемку в кино: актер резко ответил

Украинский актер и главный герой нового сезона шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк получил благодарность от представительницы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) за участие в сериале "Любовь и пламя". В ведомстве решили отметить артиста за "правдивое и искреннее изображение спасателя" на экране, однако сам Цимбалюк признался, что почувствовал себя неловко из-за этой награды.

Как выяснилось, в одной из пожарных частей, где работает сотрудница ГСЧС Наталья (одна из участниц "Холостяка 14"), проходили съемки сериала. Именно там женщина впервые увидела Цымбалюка и призналась, что сложно не восхититься его актерской игрой.

"Для меня большая честь передать тебе благодарность. Это награда, за то, что ты очень искренне и правдиво показал роль спасателя. Благодаря таким история люди действительно больше понимают, насколько это важная и ответственная профессия", – обратилась Наталья к актеру.

Однако сам актер отреагировал на подарок со сдержанной скромностью и глубоким уважением к настоящим спасателям.

"Мне было очень некомфортно получить эту награду. Если туда вкладывают люди то, что я актер и снялся в сериале, который людям отзывается, – окей. Но, непосредственно спасатели каждый день рискуют жизнью, к чему я сейчас не имею отношения. И тут у меня вопрос: достоин ли я вообще, чтобы держать в руках такую награду? Я ее принимаю от имени всей команды, ведь я далеко не один создавал этот проект", – сказал за кадром Тарас Цимбалюк.

Обращаясь непосредственно к Наталье, актер добавил: "Мне приятно, что мы транслируем и закладываем такие смыслы – насколько огромный вклад делают сотрудники ГСЧС, поэтому очень тебе спасибо за такой подарок".

В видеовизитке Наталья подробнее рассказывала о своей профессии и себе. Представительница ГСЧС поделилась своим ежедневным опытом работы в условиях войны. По ее словам, каждая тревога сегодня имеет реальный смысл, а самое страшное – приезжать на место происшествия, где под завалами могут быть люди.

"Очень трудно, когда сидит папа или мама и ждут, что их дочь найдут еще живой. Спасатели, бывает, не возвращаются домой. Душа будет болеть, наверное, всю жизнь об этом", – сказала она со слезами на глазах.

Цимбалюк отметил, что искренне восхищается этой женщиной и всеми, кто работает в службе спасения. "Когда она представилась, что имеет отношение к ГСЧС, я понял, что этот человек очень много чего насмотрелся. Она вызывает у меня огромное уважение", – подчеркнул актер.

Напомним, 17 октября на телеканале СТБ стартовал новый, четырнадцатый сезон реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал именно Тарас Цимбалюк. OBOZ.UA вел текстовую трансляцию первого выпуска шоу со всеми деталями и подробностями.

