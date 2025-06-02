'Хочешь по лицу получить?' Украинская актриса шокировала, как ее травили на 'черной работе' в Литве во время вынужденной эмиграции

Украинская актриса Екатерина Вишнева поделилась, что после начала полномасштабной войны приняла решение уехать вместе с дочерью в Литву. По словам артистки, поскольку она не знала литовского языка, не могла найти работу, связанную со своей профессиональной деятельностью, поэтому устроилась "чернорабочей". Знаменитость начала работать в теплице с цветами, где столкнулась с ужасным отношением от нескольких местных женщин.

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Как отметила актриса, новые коллеги-литовки постоянно позволяли себе делать негативные комментарии в ее сторону, а иногда даже угрожали ударить. О негативном опыте работы за границей она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Я не могла заниматься своей профессией, и устроилась чернорабочей на такую большую промышленную теплицу цветов, к которым нас допускали только в момент конвейера. Там идет большой конвейер с удобрением, с грунтом, с химикатами. И ты в большой теплице, где сверху капают химические удобрения, в грязи, в холоде, мокрая три месяца работаешь. Нас таких было всего три. И они (литовки. – Ред.), если честно, позволяли себе дедовщину. Потому что это женщины, которые имеют 9-10 классов образования, они работают три месяца в году, а дальше живут на выплаты. Их бесило, что, например, я не курю. Или спрашивали: "А чего это ты пришла в белых кроссах? Что сама модная?" Я говорю: "Нет, у меня просто других нет". У меня было ощущение, что я на зоне. Но три месяца я работала", – поделилась актриса.

Как отметила Екатерина Вишнева, женщины воспринимали ее и еще двух украинок как своих конкуренток. Они постоянно придирались ко всем действиям актрисы, а также пытались ее подставить. Как отметила знаменитость, она почти ничего не могла сделать в ответ на это, поскольку не имела достаточного количества прав как беженка.

"Спрашивали: "А что это ты слушаешь в наушниках? Рэп?" Я такая: "Нет. Политические, разные исторические шоу". А они: "Ты что, типа, умная? Хочешь по лицу получить?" А ты бесправная, ты беженка и даже не можешь пожаловаться руководству, потому что как раз они не понимали русского. И потом, уже к концу второго месяца, я поняла, что руководство понимает английский. Я общалась напрямую, потому что там жестко было. Там была норма, которую надо было выполнить. Они и портили нам эту норму, и подговаривали. Мы втроем были на грани выживания", – сказала артистка.

В целом Екатерина Вишнева находилась в Литве восемь месяцев. По словам актрисы, кроме работниц теплицы, никто из местных жителей не относился к ней плохо. Наоборот, украинку с ребенком все поддерживали, делали небольшие подарки и выражали сочувствие из-за войны. Как отметила Вишнева, очень тепло их с дочерью приняли и люди, у которых они жили все это время.

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