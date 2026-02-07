В Киеве и большинстве областей графики не действуют: введены экстренные отключения света

Ночь на 7 февраля террористическая армия России нанесла очередной массированный удар по украинским энергетическим объектам. Вследствие новой атаки в ряде регионов применены экстренные отключения электроэнергии.

Видео дня

Экстренные отключения утром ввели, в частности, в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Атака по энергетике

Сначала энергетики сообщили, что из-за вражеской атаки по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения в столице. Позже стало известно об экстренных отключениях света в других областях.

По информации ДТЭК, из-за массированной атаки врага экстренные отключения применены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Украинцам напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В свою очередь в "Укрэнерго" подтвердили, что страна-террорист Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений в большинстве регионов применены аварийные отключения света.

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности. Ранее обнародованные графики почасовых отключений сейчас бездействуют.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию и запустила десятки крылатых ракет.

Как писал OBOZ.UA, 7 февраля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в областном центре и ряде общин, есть пострадавшая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!