'Говорили, что я селючка': победительница 'МастерШеф' Нэнси шокировала причиной, почему в киевской школе ее заставили учить русский язык

Победительница 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Нэнси Топко призналась, что одним из самых негативных воспоминаний ее детства является период обучения в школе. В возрасте 12 или 13 лет она переехала из Умани в Киев и поступила в новое учебное заведение, где ее оскорбляли из-за общения на украинском. Нэнси Топко приходилось даже менять школу, однако в конце концов она решила самостоятельно выучить язык страны-агрессора, чтобы влиться в коллектив.

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Как вспомнила победительница "МастерШеф", сверстники постоянно притворялись, что не понимают ее и называли "селючкой". Об этом она рассказала в интервью для проекта "Слава+".

"Мы приехали в Киев, где-то мне было 12 или 13. Я пришла в первую школу, полгода там проучилась и перешла во вторую. Уже не помню даже, в какой конкретно школе это произошло, но когда ты переезжаешь из маленького городка в столицу, то тебя не совсем воспринимают. В каждой школе, в которую я переходила, происходил булинг. Дети – это социум. Они вообще жестокие достаточно и не привыкли принимать нового человека в свой уже сложившийся социум. Я приехала из Умани и разговаривала на украинском, потому что я училась в украинской школе. Но это был, типа, суржик такой. И первое, что я запомнила, это то, что мы общались на разных языках. Они делали вид, что не понимают меня, и говорили, что я селючка. Я начала учить русский язык. Прямо учить, сама. У нас не было русского языка", – поделилась Топко.

Однако, по словам победительницы кулинарного проекта, она никогда не зацикливалась на негативных событиях и стремилась быть лидером в коллективе, поэтому пыталась изменить свое затруднительное положение. Кроме того, что Нэнси Топко выучила русский язык, она начала больше коммуницировать с одноклассниками. Девушка помогала им с учебой, сидела вместе за обедом и примерно через год смогла стать частью этого социума.

Однако вырваться в лидерские позиции Топко все же не удалось. Ее перевели в другой класс из-за постоянных ссор с одноклассником.

Напомним, что победа Нэнси Топко в 15-м сезоне шоу "МастерШеф" превратилась в настоящий скандал. Некоторые зрители обвинили судей проекта в предвзятости и даже предположили, что первое место могло быть куплено. Дело в том, что до участия в шоу Топко работала моделью в Азии и снималась для мировых глянцев. По мнению некоторых зрителей, она не имеет ничего общего с "простыми украинцами", которые приходят на проект, чтобы изменить свою жизнь, и могла бы самостоятельно оплатить обучение в Париже. Однако сама победительница неоднократно рассказывала, что ее путь к успеху был довольно сложным.

Стал на защиту Нэнси Топко один из главных судей "МастерШеф" – Эктор Хименес-Браво. Он отметил, что ее победа была абсолютно честной. Это подтвердила и другая эксперт проекта Ольга Мартыновская.

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