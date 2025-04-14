'Говорила и буду говорить по-русски!' Украинка, которая победила на Miss USA Universe, разозлила сеть и нарвалась на хейт из-за 'искусственной' красоты

Украинка Елена Золотарева, которая одержала победу на конкурсе красоты Miss USA Universe, поделилась, что после участия в соревновании столкнулась с большим количеством хейта. Участница реалити-шоу "Супермама" начала получать негативные комментарии касаемо "искусственной" красоты, а также разозлила пользователей сети своими неоднозначными заявлениями.

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Дело в том, что после получения короны Золотарева назвала себя "послом правды о войне и геноциде в Украине", а потом акцентировала внимание на том, что представляла на международной арене штат США. Кроме того, свой блог украинка ведет на русском языке, что тоже не осталось без внимания пользователей сети.

Однако, по словам победительницы Miss USA Universe, она "закалена" к хейта, поэтому совершенно не обращает на него внимания.

"Как же вы достали со своим срачем. Не красивая, искусственная, почему не на государственном. Я представляла не Украину, а штат в Америке. Подпись на русском потому что я говорю на этом языке. Русский появился еще до появления диктатора. Я на нем говорю, говорила и буду говорить. Не красивая, искусственная и так далее, окей. Это ваше мнение, оно имеет место быть, я не могу всем нравиться. Для меня главное, что меня достойно оценили на конкурсе, все остальное лишь мнение людей, которые меня не знают даже", – высказалась украинка.

Напомним, что о получении почетного титула Елена Золотарева сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала кадры, где позировала перед камерой в короне и длинном платье, и написала: "Я стала победительницей Miss USA Universe 2025. Исторический момент. Украинка представляла США и победила. Но на сцене я – Украина. Я – посол правды о войне и геноциде в Украине. Я помогаю нашей стране здесь, в США, собираю средства, поддерживаю армию, детей, женщин и семьи, которые пострадали от войны. Моя миссия – это любовь и правда".

Елена Золотарева также участвовала в четвертом сезоне реалити-шоу "СуперМама" на телеканале СТБ, где стала победительницей. Согласно информации, обнародованной на сайте проекта, достаточно долго женщина занималась наращиванием волос, но во время беременности потеряла клиентов. Судя по социальным сетям Золотаревой, после начала полномасштабной войны она с дочерью переехала во Флориду, США.

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