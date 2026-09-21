Народная артистка Украины раскрыла секрет, как Богдан Ступка мирил поссорившихся коллег: говорил всего одну фразу

Легендарная телеведущая и народная артистка Украины Татьяна Цимбал вспомнила малоизвестную сторону Богдана Ступки. Многолетний руководитель столичного Театра Франко обладал особым умением мирить коллег, которые приходили к нему со своими конфликтами.

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Цимбал, которая много лет знала актера и поддерживала с ним дружеские отношения, вспомнила, как Ступка выслушивал людей, давал им возможность выговориться, а затем неожиданно завершал разговор одной фразой. Об этом телеведущая рассказала в интервью OBOZ.UA.

"У меня были хорошие отношения с Богданом Ступкой – многолетним руководителем театра, – вспоминает Татьяна Цимбал. – Хорошо знала его жену Ларису, мы даже как-то вместе отдыхали. И он мне рассказывал вот что. Кто-то вбегает в кабинет – поссорился с кем-то. Еще из-за двери кричит: "А он мне такое говорит!" Богдан Сильвестрович как можно спокойнее: "Что случилось?" Ему: "Да он там такое…" – "Ой-йо-йой! А ты что?" – "Да я ему и ответила!" – "А он что? Ой, но ведь правильно!" И дальше в таком духе – давал человеку выпустить пар. А потом кладет руку на руку пришедшего и говорит: "Прости его".

Цимбал также вспомнила Даниила Федоряченко – легендарного администратора-распорядителя Театра Франко и товарища Ступки, который проработал в театре много лет. По ее словам, к нему обращались с самыми разнообразными просьбами – от билетов до квартир. Одна из них была настолько неожиданной, что телеведущая до сих пор ее помнит: "За годы работы к нему обращались с самыми разными просьбами. И я как-то спросила его: "Даниил Данилович, какая была самая удивительная просьба, которую вам приходилось решать? Вспомните". А он решал все: билеты, квартиры – все-все. И он говорит: "Самая удивительная? Одна актриса попросила куриный помет для дачи". Ну, если к человеку можно прийти даже с такой просьбой – это уже действительно было доверие без границ".

Полное интервью с Татьяной Цимбал читайте на OBOZ.UA здесь.

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