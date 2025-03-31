'Гореть вам в аду!' Виктор Павлик набросился на хейтеров своей жены, которая сделала пластическую операцию

Народный артист Украины Виктор Павлик довольно резко ответил на хейт в сторону своей жены Екатерины Репяховой, что возник в сети после того, как блогер сделала пластическую операцию по коррекции формы подбородка. Певец наткнулся на пост, где юзеры активно обсуждали изменения во внешности его избранницы, нередко в отрицательном ключе, и вступился за любимую.

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59-летний артист, не подбирая слов, набросился на хейтеров и время от времени переходил к откровенным оскорблениям. Гневные комментарии появились в паблике одного из украинских медиа.

Нередко пользователи сети отмечали, что новость о хирургической процедуре Репяховой абсолютно неважна, и иронически отметили "что же им делать без этой информации". На некоторые подобные упреки Виктор Павлик давал саркастические ответы типа: "Не нужно это читать и просматривать, и будете жить спокойно", "Конечно, что никому (не нужно. – Ред.), а вы зачем читаете и смотрите?". Однако на один комментарий артист ответил коротко, однако довольно резко: "Умереть".

Среди хейтерских высказываний были и грубые слова по поводу внешности Репяховой. Так, одна из юзеров написала: "Кому нужна ее морда и ее старый козел, который скоро найдет очередную страшную дуру, которая за его средства будет делать из страшко "красотку". На что получила ответ от звезды: "На себя посмотри, коза! Еще и не просто коза, а драная. Д*билка".

Такой себе итог спора с хейтерами Виктор Павлик вместил в комментарий: "О, собрались животные... Истинное лицо ваше здесь! Даже дикие животные в лесу не такие уроды, как вы... Кто здесь поливает ядом. Господи, куда же мир катится. Гореть вам в аду".

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова поделилась, что решилась сделать ментопластику – хирургическую процедуру по коррекции формы и размеру подбородка. Блогер призналась, что мечтала об этой операции очень давно, поэтому рада, что наконец-то смогла воплотить ее в реальность.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Павлик признался, почему тяжело переносит хейт в сторону семьи и какой мудрости его учит молодая жена.

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