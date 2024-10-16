Виктор Павлик признался, почему тяжело переносит хейт в сторону семьи и какой мудрости его учит молодая жена

Певец Виктор Павлик признался, как относится к хейту в сети. 58-летний исполнитель стал мишенью для критики после брака с младшей на 19 лет Екатериной Репяховой.

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Артист не стал кривить душой, отметив, что иногда сложно воспринимает негатив в свою сторону. "Я уже все-таки в возрасте человек, уже немало лет, и где-то немного нервная система встревожена, – объяснил Павлик в студии Weekend Show на M1. – Вот, и я стараюсь просто это все не читать".

Музыкант считает себя уязвимым человеком, однако жена помогает не обращать внимание на хейт. "Катя мне тоже так подсказывает всегда. Говорит: "Ты не обращай внимания, не читай, и все". Ну, у меня действительно нет времени это читать, это все. Я и комментарии немного читаю, иногда там свежее что-то публикую, то тогда только это", – рассказал знаменитость.

В последнее время Виктор Павлик нередко появляется в скандальных заголовках медиа. Одним из самых громких скандалов стало видео со специальным пропуском, позволяющим передвигаться по Киеву во время комендантского часа. На ролике, опубликованном весной 2023 года, Екатерина Репяхова пошутила, что муж подарил ей документ, доступный только выбранным лицам. Подробности – читайте здесь.

В июле 2024 года экс-жена артиста, танцовщица Лариса Созаева, рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA об изменах бывшего. По словам женщины, ради ныне покойного сына она давала Павлику шансы исправиться, однако в конце концов на неверность мужчины ничего не повлияло. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Виктор Павлик раскрыл, с какой молодой артисткой хочет спеть дуэтом: переговоры продолжаются уже больше года.

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