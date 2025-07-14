В России умер 68-летний режиссер Юрий Мороз – советско-украинский деятель кино, который при жизни успел снять десятки фильмов, возглавить несколько кинематографических структур и стать крестным отцом сына заядлого путиниста Дмитрия Харатьяна. Именно того Харатьяна, который сейчас горячо поддерживает российскую агрессию и ездит в "творческие туры" по "новым регионам" – украинских территориях, оккупированных РФ.

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О смерти Мороза сообщили 14 июля росмедиа со ссылкой на близкого друга семьи. Впоследствии стало известно, что в 2023 году режиссеру диагностировали рак поджелудочной железы, а за несколько недель до смерти ему присвоили паллиативный статус.

Хотя в официальных российских источниках Мороза упорно называют "российским режиссером", на самом деле он родился в Украине – в городе Краснодон (после декоммунизации – Сорокино) на Луганщине (ныне временно оккупированной). Его отец работал на шахте имени Засядько, мать была хирургом. В Москву он уехал в 1975 году, после учебы в ПТУ и короткой юности на Донбассе. И с тех пор решил не оглядываться назад.

Юрий Мороз – типичный продукт советской системы: выпускник Школы-студии МХАТ, секретарь комсомольской организации, ученик Сергея Герасимова и Тамары Макаровой на режиссерском факультете ВГИКа. Его актерский дебют состоялся в лентах "Юность Петра" и "В начале славных дел", а самая популярная роль – в мюзикле "Принцесса цирка". Режиссерский дебют – "Подземелье ведьм" по роману россиянина Кира Булычева, вышедший в 1990 году.

Всего Мороз снял более 50 фильмов и сериалов. Самые известные из них – "Каменская", "Братья Карамазовы", "Апостол", "Угрюм-река", "Ликвидация". Его ленты часто попадали в государственные конкурсы и не раз получали финансирование из бюджета РФ. В 2012 году он вместе с Дмитрием Харатьяном снял фильм-фантастику "Форт Росс: В поисках приключений". Результат – громкий провал в прокате, но зато все "свои" остались в плюсе.

Личная жизнь Мороза была не менее кинематографичной. Его первой женой была актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в 2000 году. Их дочь Дарья Мороз – популярная российская актриса и режиссер. Со второй женой, актрисой Викторией Исаковой, у Мороза родилась еще одна дочь – Варвара. Супруги также пережили смерть ребенка – дочери Марины, которая умерла младенцем.

Ранее OBOZ.UA писал, что путинист Харатьян, чья дочь живет в Швеции, сделал нелепое заявление о поддержке РФ. Современные россияне, считает он, не должны задумываться о финансовом благополучии, одежде и благосостоянии, ведь именно идеология должна быть в приоритете.

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