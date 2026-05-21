Гонгадзе, которого вы не знали: забытые страницы жизни убитого журналиста и как он дважды до расправы вырвался из лап смерти

21 мая выдающийся медийщик Георгий Гонгадзе мог бы праздновать свой 57-й день рождения. Его фигуру обычно вспоминают как символ украинской независимой журналистики и одну из ключевых фигур становления свободы слова в Украине. В то же время значительная часть его жизни остается менее известной – это годы до "Украинской правды", когда формировался характер, который не раз оказывался на грани жизни и смерти еще до 2000 года.

Его путь начинался не с журналистики, а со спорта, преподавания и войны, оставивших в биографии Гонгадзе следы, которые позже повлияли на его мировоззрение и профессиональные принципы. OBOZ.UA расскажет об этих малоизвестных фактах подробнее.

Чемпион по спринту и дисциплине

В школьные годы Георгий Гонгадзе серьезно занимался легкой атлетикой. По свидетельствам его матери, он посещал сразу несколько секций – от плавания до рисования, но именно бег стал определяющим. Под руководством тренера, олимпийской чемпионки Нины Думбадзе, он достиг уровня молодежного чемпиона Грузии по бегу на короткие дистанции.

Однако его спортивная выносливость приносила "пользу" семье: еще подростком он помогал семье, обменивая талоны спортсмена на продукты и деньги, которые приносил домой.

Полиглот и студент с двойной жизнью

После школы Гонгадзе поступил в Тбилисский институт иностранных языков, где изучал сразу несколько языков – английский, немецкий и французский, параллельно владея грузинским, русским и украинским. Параллельно он работал слесарем в тепловом хозяйстве, совмещая работу с учебой.

Учитель, который был "на одной волне" с учениками

В начале 1990-х Гонгадзе преподавал английский язык во львовской школе №37. Именно здесь он получил репутацию преподавателя, который резко отличался от традиционного образа школьного педагога. Он организовывал дискотеки, походы, школьные мероприятия и легко находил общий язык с подростками.

Ученики вспоминали, что он внимательно слушал каждого и помнил личные истории школьников. По их словам, именно эта способность к диалогу сделала его одним из самых заметных молодых учителей школы.

Военная служба и ранения

В советский период Гонгадзе проходил службу, связанную с подготовкой к возможной отправке на войну в Афганистан. По словам его матери, во время службы он получил контузию.

Позже, уже во время войны в Грузии в начале 1990-х, он присоединился к вооруженному противостоянию в качестве санитара. В этот период, по разным свидетельствам, Гонгадзе получил также тяжелое осколочное ранение – около 26 повреждений, после чего долгое время восстанавливался.

Первый брак и львовский период жизни

Малоизвестной страницей остается его первый брак с львовянкой Марьяной Стеценко. Отношения длились недолго и пришлись на период активных изменений в жизни обоих. Именно тогда Гонгадзе работал в школе и параллельно участвовал в общественной жизни Львова.

После развода их пути разошлись.

Муж Марьяны Стеценко, скрипач Кирилл Стеценко, вспоминал следующее: "Мы дважды женились. Марьяна была первой женой Георгия Гонгадзе. Мы познакомились в 1986-м во Львове. Я учился во Львовской консерватории, она была школьницей. ... После развода Марьяна познакомилась с Георгием – в Черновцах, на фестивале "Червона рута". Поженились они, кажется, в 1990-м. Фактически Георгий воспитывал моего сына. Познакомились мы на дне рождения Максима. Подружились. Когда они расставались, я морально поддерживал обоих. У Георгия не сложилось с тещей, у меня – тоже. Мы с ним несколько раз встречались в Киеве. Помню разговор в ресторане "Казак Мамай". Георгий тогда чуть не плакал. Был шокирован. Сказал, что Марьяна теперь свободна, я могу вернуться".

От учителя до журналиста и основателя "Украинской правды"

Дальнейший путь Гонгадзе привел его в медиа, где он быстро стал одним из самых известных критических журналистов своего времени. Он работал на телевидении, создавал авторские программы, а в 2000 году основал "Украинскую правду" – первое в Украине интернет-издание, освещавшее коррупцию и злоупотребления властью.

