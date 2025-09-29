'Здесь все разговаривают на русском языке. Это не Украина'. Мирослава Гонгадзе рассказала о впечатлениях дочерей от поездки на Родину в 2008 году

Журналистка и общественный деятель Мирослава Гонгадзе, вдова известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе, который трагически погиб в 2000 году, поделилась личными воспоминаниями о первой поездке в Украину вместе с дочерьми после его смерти. Она рассказала, что впервые привезла детей на Родину только в 2008 году, и даже тогда чувствовала серьезные риски для безопасности своей семьи.

В интервью Маричке Падалко журналистка призналась: визит стал для дочерей эмоциональным и одновременно противоречивым. Три недели они провели в Украине под охраной, посещали родных в Карпатах и Киеве, но наибольший шок у детей вызвала языковая ситуация.

Выросшие в англоязычной среде, слыша украинский дома, они ожидали, что именно этот язык будет господствовать в Украине. Но вместо этого везде звучал русский.

"Мам, ты нам сказала, что в Украине разговаривают на украинском языке. Мы не слышим украинского. Это не Украина. А где Украина?" – вспоминает слова своих детей Гонгадзе. Она объяснила, что в то время украинский можно услышать во Львове, Бережанах, в ее родном селе, но тогда это было скорее исключением.

Отдельно журналистка отметила, что поездка в 2008 году происходила на фоне постоянного ощущения опасности. Генерал Алексей Пукач, который выполнял преступный приказ по делу убийства ее мужа, тогда еще скрывался, а само дело не было доведено до конца.

"Ты же знаешь, что правоохранительные органы убили твоего мужа. Как можно было быть уверенной в защите? Я чувствовала этот риск пока Пукача не нашли, и он не попал за решетку", – отметила она.

Именно поэтому Мирослава Гонгадзе долгие годы не могла, как другие украинские семьи из диаспоры, отправлять детей на каникулы в Украину для изучения языка или культурной адаптации.

Впрочем, со временем ситуация изменилась. Дочери начали самостоятельно посещать страну. Старшая, Нана, приезжала в Украину как волонтер, преподавая английский детям во Львове в рамках программы GoGlobal. Младшая дочь, Соломия, уже дважды посещала Украину после 2019 года и сейчас развивает собственные проекты, связанные со страной.

Гонгадзе подчеркнула, что теперь дети уже сами принимают решение, когда приезжать на Родину и каким образом быть вовлеченными в украинские события.

