Зеленская засветила маникюр для идеальных женщин: что такое 'голые ногти' и как за ними ухаживать

В этом году первая леди Украины опубликовала новогоднее поздравление с фотографией, где она с мужем, президентом Владимиром Зеленским. На ее руках виден нюдовый маникюр, который еще называется "голыми ногтями". Особенный он тем, что не нуждается в гелевом или акриловом покрытии и от похода в салон красоты можно отказаться, но есть и свои исключения.

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Ухаживать за ним достаточно просто и времени это много не занимает. Но все же, как и при уходе за любыми ухоженными ногтями, нужны даже малейшие усилия. OBOZ.UA решил рассказать, чем маникюр "без маникюра" особенный и как добиться элегантного вида ногтей, как у Елены Зеленской.

Прежде всего "голые ногти" не нуждаются в гелевом или акриловом покрытии. Это удобно, ведь экономит немало времени. В частности, риск получить ожог от ультрафиолетовой лампы отсутствует. Поэтому "голые ногти" – это о здоровье. Если любовь к гелевому покрытию настолько сильна, что трудно от него отказаться, яркие цвета можно заменить молочным, который будет максимально схож с натуральным цветом.

В частности, для "голых ногтей" характерна короткая длина, что может не понравиться любителям более длинного маникюра, но все же можно рискнуть и попытаться не подрезать их, но добавить в уход средство для укрепления.

Питание важно

"Голый маникюр" может показаться простым в своей реализации, но переход от геля к полному его отсутствию так же сложен, как полный отказ от макияжа. Если окажется, что ногти ломкие и слабые, следует начать со сбалансированного питания и ухода.

"Сбалансированное питание, а также увеличение потребления биотина – лучший выбор для укрепления ногтей", – рассказала диетолог Byrdie. Биотином богаты яйца, курица, лосось, орехи и сладкий картофель.

Как сделать маникюр "без маникюра"

Как и любой маникюр, "голые ногти" тоже нуждаются в бережном уходе. Byrdie поделились схемой, благодаря которой ногти будут сиять. Сначала нужно воспользоваться размягчителем кутикулы и отодвинуть ее. Эта процедура важна, ведь хорошая кутикула – 50% ухоженности ногтей. Следующим шагом является придание формы маникюру. Можно воспользоваться стеклянной пилочкой, ведь она минимизирует сколы. Если ногти очень ломкие, можно применить средство для укрепления. Последним этапом является масло для кутикулы и увлажняющий крем для рук.

Ранее OBOZ.UA писал, что не только сдержанный маникюр является "визитной карточкой" первой леди, но и классические образы для нее тоже важны. Но несмотря на свой кэжуал-стиль, Елена Зеленская не выглядит скучно.

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