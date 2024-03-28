Голливудская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в 35 лет

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в возрасте 35 лет. 44-летняя звезда Голливуда надеется, что ее личная история станет примером для других, в первую очередь для молодых людей, что "не обязательно соглашаться на первый сексуальный контакт, если не готовы к этому".

Также Уилсон своей честностью решила напомнить, что "не все должны терять девственность в подростковом возрасте". Такие комментарии от актрисы прозвучали в интервью журналу PEOPLE.

"Люди могут подождать, пока они будут готовы, или подождать, пока они станут немного зрелыми. И я думаю, что это может быть положительным посланием. Очевидно, что вы не должны ждать до тридцати лет, как я, но вы не должны чувствовать давление, будучи молодым человеком", – метко заметила звезда "Идеального голоса", "Отчаянных мошенниц" и других известных комедийных фильмов.

Актриса признается, что в молодости очень стеснялась этой темы. Она вспомнила, как однажды соврала, что потеряла девственность в 23 года, чтобы "избежать давления общества и вопросов".

"Обычно я просто выходила из комнаты, когда начинался разговор на эту тему. А потом появлялись люди, которые говорили: "О, в 24 года уже так поздно". И вот я сижу здесь и думаю: "Боже мой, мне уже 35. Какого черта? Я выгляжу самой большой неудачницей", – поделилась комикесса.

Уилсон предположила, что ее опыт и исследование своей сексуальности были бы "совсем другими", если бы она сразу поняла и признала, что является лесбиянкой.

Как известно, актриса сделала каминг-аут только в июне 2022 года, когда ей было 42. Впоследствии Уилсон и раскрыла имя своей избранницы, с которой обручилась. Партнершей знаменитости стала дизайнер Рамона Агруме.

А уже в ноябре 2022-го Уилсон поразила фанов новостью о том, что впервые стала мамой. Первеница звезде родила суррогатная мать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ребел Уилсон всю жизнь страдала от лишнего веса, однако в 40 лет начала активно худеть. Ей удалось сбросить 35 кг. Как актрисе это удалось – узнайте в материале.

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