'Годами жил в напряжении': жена Остапчука раскрыла, в каких отношениях он с бывшей после громких скандалов

Развод украинского ведущего Владимира Остапчука с первой женой Еленой Войченко сопровождался рядом публичных скандалов и обвинений, однако с годами они смогли найти общий язык. Как сообщила нынешняя избранница шоумена Екатерина Остапчук, они с мужем встретились с его экс-партнершей и их общими детьми в Канаде и хорошо провели время за ужином без всяких ссор.

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Об этом блогер рассказала в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что как Остапчук, так и Войченко стремятся к мирным отношениям, поэтому не ищут причин для возобновления разборок.

"Мы, как адекватные люди, поужинали, а потом немного прогулялись по городу. Вова шел с Тимом и Эваном в мужской тусовке, а я с Эмилией и Леной обсуждали их быт, школу, в общем жизнь. На прощание Лена и дети меня обняли. Я буду очень рада видеть их в Монреале", – написала жена ведущего.

Кроме того, как подчеркнула Екатерина Остапчук, определенное примирение с матерью своих первых двух детей – Эмилией и Эваном – будто сняло груз с плеч шоумена. Владимир Остапчук даже не смог сдержать слез, когда возвращался со встречи.

"Вова годами жил в напряжении по поводу детей. Я могу только представить, как это истощает. И вчера, когда мы ехали в отель, он плакал, что наконец-то можно просто видеться и общаться без ссор", – поделилась блогер.

Скандальный развод Остапчука с первой женой

Владимир Остапчук и Елена Войченко официально узаконили свои отношения в 2007 году. За время супружеской жизни они стали родителями двоих детей, однако навсегда сохранить свою историю любви не смогли. Осенью 2019-го они объявили о разрыве, а уже в следующем году официально перестали быть мужем и женой.

Процесс их развода не обошелся без громких скандалов. Так, например, Елена Войченко публично заявляла, что Владимир Остапчук неоднократно ей изменял, даже во время беременности.

"Первая любовница была во время его подготовки к Евровидению. Тогда он даже ушел к ней. Потом вернулся, просил прощения, говорил, что любит. Я его простила, но доверия не было. Когда я родила Эвана, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. В этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три... На фото были обнаженные женщины, а в переписках – обсуждение совместных встреч, поездок за границу", – рассказывала женщина.

Позже Войченко обвиняла ведущего в угрозах. По ее словам, в первый день начала большой войны Владимир Остапчук якобы хотел забрать у нее общих детей. А вот после того, как Елена Войченко с Эмилией и Эваном переехали в Канаду, шоумен агрессивно с ней общался и будто бы желал смерти.

После разрыва с первой женой Владимир Остапчук заключил брак с Кристиной Горняк в октябре 2020 года. Их супружеская жизнь длилась всего два года, после чего завершилась также с рядом публичных скандалов. Сейчас шоумен состоит в браке с Екатериной Полтавской, с которой воспитывает сына Тимофея.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристина Горняк решила сменить фамилию через четыре года после развода с Остапчуком и развязала юридическую "войну".

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