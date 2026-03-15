'Глаза светятся...' Павел Зибров признался, съехала ли 29-летняя дочь Диана от родителей и как она поддерживает имидж отца

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, как складывается жизнь его единственной дочери Дианы и живет ли 29-летняя наследница отдельно от родителей. Артист признался, что сейчас они живут вместе в одном доме, хотя у девушки есть немало личного пространства.

По словам певца в интервью "Ближче до зірок", дочь не только помогает ему в работе, но и фактически отвечает за большинство процессов, связанных с его творческой деятельностью и публичным имиджем.

"Мы живем вместе в одном доме, у нее свой этаж. Бывает такое, что работу нужно сделать и в 12 часов, и в 1 час ночи. Смонтировать, написать интервью... И она работает до утра, и до трех, и до пяти часов. Иногда я прошу ее сделать что-то. Она говорит: "Папа, мы уже сегодня столько сделали, дай мне поспать!" Марина Владимировна (жена. – Ред.) мне делает замечание: "Не забывай, что это не просто Диана! Диана на работе была, уже 12 часов. Пусть ребенок отдохнет". Ставят меня на место", – поделился певец.

Диана работает с ним в команде уже несколько лет и выполняет сразу несколько функций: занимается социальными сетями, организует съемки, общается с медиа и помогает готовиться к интервью.

"Очень талантливый человек, специалист в шоу-бизнесе. И за мной она следит – как я выгляжу. И тон положит, и прическу сделает, и пиджачок выгладит. И с прессой общается, с радио, с телевидением", – поделился артист.

По словам Зиброва, дочь получает конкурентоспособную зарплату за работу в семейном проекте. Ее доход состоит из ставки, бонусов и оплаты за отдельные задачи, ведь она периодически выполняет функции фотографа, режиссера и монтажера.

"У нее хорошая зарплата. Начиналось с одной, потом со второй. Сейчас она говорит: папа, пора уже третью, а может даже четвертую открывать зарплату, потому что я и за фотографа, и за монтажера, и за режиссера", – пошутил артист.

Кроме профессиональных обязанностей, Диана, по словам отца, выполняет еще одну роль – следит, чтобы он не поддавался женским соблазнам.

"Чтобы Павла Зиброва девушки и женщины не соблазняли, со мной всегда рядом Диана. У нас любовь очень сильная. Я ее безумно люблю и она меня любит. Вы же видели, как она за этот год изменилась: похудела, стройнее стала, глаза светятся, вся летает!" – сказал певец.

Диана Зиброва имеет образование в сфере международной журналистики и закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Сейчас она не только работает над продвижением карьеры отца, но и развивается в новых направлениях. В частности, девушка осваивает профессию актрисы дубляжа и уже работает над озвучкой фильмов, телепрограмм и анимационных проектов.

Как сообщает OBOZ.UA, ранее артист также рассказывал, что уже позаботился о будущем дочери. По его словам, значительную часть имущества он планирует передать именно Диане. В частности, речь идет об автомобилях, недвижимости и земельных участках, часть которых уже оформлена на нее.

