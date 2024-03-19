Главный конкурент Украины на Евровидении 2024 года стремительно вырвался вперед. Таблица

Букмекеры обновили ставки на песенный конкурс Евровидение 2024, который состоится в шведском городе Мальмё в начале мая. Участники уже представили свои песни, а еврофаны избрали своих фаворитов.

Украина уверенно занимает вторую позицию – шанс на победу составляет 13%. Согласно таблице, лидером среди букмекеров остается Хорватия, вероятность победы которой 18%.

Стоит отметить, что всего неделю назад отрыв между золотом и серебром рейтинга составлял 1%. Украина имела коэффициент 14%, в то время как Хорватия – 15%.

Победителем, по мнению букмекеров, станет хорватский исполнитель с псевдонимом Baby Lasagna. Его песня под названием "Rim Tim Tagi Dim" собрала почти 3 миллиона просмотров на YouTube.

Между тем, украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil уверенно закрепился на втором месте и имеет все шансы вырваться вперед. Выступление исполнительниц с треком "Teresa & Maria" насчитывает почти 4 миллиона просмотров.

В топ-5 рейтинг также вошли:

3 место (10%) – Италия: Angelina Mango – "La noia".

4 место (9%) – Швейцария: Nemo – "The Code".

5 место (7%) – Нидерланды: Joost Klein – "Europapa".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых правилах Евровидения: голосование будет продолжаться дольше, а страна-хозяйка и "Большая пятерка" будут выступать в полуфинале.

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