Букмекеры обновили ставки на Евровидение 2024: шансы Украины на победу выросли, но лидер пока другой. Таблица

Украина продолжает занимать вторую позицию в рейтинге букмекеров относительно вероятного победителя Евровидения-2024. Впрочем, коэффициент, с которым аналитики пророчат нам хрустальный микрофон, наконец-то начал подниматься вверх, поэтому есть все шансы снова выбиться в лидеры. Пока же первая ступенька держится за Хорватией, которую на песенном конкурсе представит Baby Lasagna (Бейби Лазанья).

Еще недавно на победу alyona alyona и Jerry Heil букмекеры ставили 13%. Такой коэффициент держался с 9 по 12 марта. Сейчас он вырос до 14%. Актуальный рейтинг можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Между тем, эпатажный представитель Хорватии, уже полюбившийся еврофанам по всему миру своим зажигательным конкурсным треком Rim Tim Tagi Dim, по мнению букмекеров, может выиграть хрустальный микрофон с вероятностью 15%. Стоит отметить, что под видео Baby Lasagna с Нацотбора на официальном канале Евровидения собралось уже более 2,6 млн просмотров.

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые будут представлять нашу страну с песней Teresa & Maria, как мы уже заметили, до сих пор занимают в рейтинге второе место, хотя до объявления представителя Хорватии уверенно держались на первой строчке. Их видео на официальном канале международного конкурса также пользуется большой популярностью среди зрителей, собрав по состоянию на данный момент более 3,5 млн просмотров.

Далее в списке – Италия. Страну представит певица Angelina Mango с ритмичным треком La Noia. На ее победу аналитики ставят 9%.

В пятерку лидеров также попали Швейцария, которую представит Nemo с песней The Code и Нидерланды, от которых на Евровидении выступит Joost Klein с треком Europapa. Их коэффициенты – 8% и 5% соответственно.

Далее топ-10 сформировался следующим образом: Бельгия (5%), Израиль (4%), Швеция (4%), Франция (3%) и Греция (3%).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что впервые за многие годы в голосовании за участников песенного конкурса Евровидения произошли существенные изменения. Теперь времени на то, чтобы отдать голос, будет значительно больше. Кроме того, живые выступления страны-хозяйки и "Большой пятерки" стран-основательниц конкурса состоятся не в финале, а уже в полуфиналах, чего раньше не было. Больше подробностей – в нашем материале.

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