Где живет Klavdia Petrivna: в сети показали скромную квартиру певицы. Фото, видео

В сети появились кадры уютной квартиры украинской певицы Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко. Юная артистка живет в скромных апартаментах со стильным ремонтом, что выполнен в пастельных цветах.

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Квартиру исполнительницы показал ее друг OSTY в своем новом видеоблоге. Он пришел в гости к знаменитости и снял, как они вместе проводят время.

Судя по ролику, Klavdia Petrivna, вероятно, живет в квартире-студии. Можно увидеть, что в одной комнате расположена кровать артистки, диван, небольшой стол и шкаф.

Певица добавила несколько интересных деталей в интерьер недвижимости с помощью картин и серого гномика. На обнародованном видео видно, что квартира знаменитости не перегружена большим количеством мебели.

Кстати, в видеоблоге Klavdia Petrivna показала свое лицо без масок и даже очков. Она решила снять момент, как OSTY подтягивался в спортивном зале.

Стоит отметить, что в последнее время юная артистка все чаще показывает в сети свое настоящее лицо. Так, например, в начале июня она воссоздала в своем образе эстетику 90-х, где отказалась от привычного для себя грима. Чуть позже Klavdia Petrivna показала кадры с впечатляющей фотосессии, где позировала на камеру с трендовым макияжем и лишь немного прикрыла лицо маской.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звездная сомелье, которая вылетела из "Холостяка 13", показала свою квартиру на 25 этаже.

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