Klavdia Petrivna кардинально сменила образ и открыла свое лицо: фанаты в восторге. Фото

Украинская певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) решила поэкспериментировать со своим внешним видом, поэтому предстала перед поклонниками в существенно другом образе. Юная артистка отказалась от привычного для себя грима на лице или масок, вместо чего попыталась воссоздать в своем аутфите эстетику 1999 года.

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Соответствующее видео знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. Под записью она оставила короткий комментарий: "Как бы выглядела Klavdia Petrivna в 1999 году".

Исполнительница позировала на камеру в ярко-розовой шубе, которую скомбинировала с голубыми джинсами и белым топом. Клавдия Петровна собрала блондинистые волосы в высокий хвост, а интересным акцентом в ее макияже стали белые брови.

В частности певица отдала предпочтение довольно оригинальным аксессуарам. Она надела серьги-кольца, массивное ожерелье в виде цепочки с сердечками, а также очки с зеленой оправой. Довершила свой новый образ знаменитость длинными белыми ногтями с пушистыми помпонами.

Такое перевоплощение Klavdia Petrivna вызвало настоящий восторг у ее фанатов, поэтому они забросали артистку комплиментами в комментариях:

"Крутой образ, обожаю стиль 90-х".

"Ну шикарная".

"Как всегда прекрасна".

"Это непревзойденный образ".

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