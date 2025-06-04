Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото
Украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, поделилась с поклонниками впечатляющими кадрами с новой фотосессии. Юная артистка позировала перед камерой в стильном образе и впервые вблизи показала свое лицо без грима.
Соответствующие фотографии знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. В описании под публикацией исполнительница отметила, что создала такой нежный, но одновременно страстный лук, чтобы отразить все эмоции своего нового музыкального альбома.
Klavdia Petrivna нарядилась в изысканный total-black аутфит. Артистка скомбинировала темное платье, сетчатые перчатки и шляпку. Интересного акцента образу она добавила благодаря минималистичной маске. Также певица надела массивное золотое кольцо и серьгу.
Свою естественную красоту знаменитость подчеркнула благодаря макияжу. Klavdia Petrivna отдала предпочтение темно-коричневым теням, а также визуально удлинила форму глаз с помощью стрелок. На губы она нанесла красный блеск.
Такой необычный образ Klavdia Petrivna вызвал настоящий восторг у ее поклонников, поэтому они написали много комплиментов в комментариях:
"Шикарно".
"Этот образ ну очень красивый!"
"Невероятная!"
"Красавица просто".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna кардинально сменила образ и открыла свое лицо.
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