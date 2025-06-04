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Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
8,1 т.
Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, поделилась с поклонниками впечатляющими кадрами с новой фотосессии. Юная артистка позировала перед камерой в стильном образе и впервые вблизи показала свое лицо без грима.

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Соответствующие фотографии знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram. В описании под публикацией исполнительница отметила, что создала такой нежный, но одновременно страстный лук, чтобы отразить все эмоции своего нового музыкального альбома.

Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Klavdia Petrivna нарядилась в изысканный total-black аутфит. Артистка скомбинировала темное платье, сетчатые перчатки и шляпку. Интересного акцента образу она добавила благодаря минималистичной маске. Также певица надела массивное золотое кольцо и серьгу.

Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Свою естественную красоту знаменитость подчеркнула благодаря макияжу. Klavdia Petrivna отдала предпочтение темно-коричневым теням, а также визуально удлинила форму глаз с помощью стрелок. На губы она нанесла красный блеск.

Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Такой необычный образ Klavdia Petrivna вызвал настоящий восторг у ее поклонников, поэтому они написали много комплиментов в комментариях:

"Шикарно".

"Этот образ ну очень красивый!"

"Невероятная!"

"Красавица просто".

Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо вблизи. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna кардинально сменила образ и открыла свое лицо.

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