Где сейчас и как живет незрячая певица Елена Ковтун, триумфально выигравшая телешоу 'Украина имеет талант'

Пятнадцать лет назад имя этой женщины гремело по Украине: незрячая певица Елена Ковтун одержала победу во втором сезоне сверхпопулярного в то время телешоу "Украина имеет талант". Исполнительница, которая до участия в программе жила с мужем в небольшой комнатке общежития и работала на заводе, получила миллион гривен призовых и публично объявила, что теперь ее жизнь кардинально изменится.

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Как живется ныне талантливой артистке? OBOZ.UA нашел исполнительницу в Полтаве и расскажет все подробности.

Елена Ковтун не видит с рождения. Мать, узнав о ее увечье, отказалась от ребенка еще в роддоме, а у отца на тот момент уже была другая семья. Многие годы девушкой занимались дедушка и бабушка по отцовской линии. Елена жила и училась в Харьковской гимназии-интернате имени Короленко для детей с нарушением зрения, а на каникулы ехала к родным. Заметив, что девушка хорошо поет и имеет тягу к музыке, воспитатели привели ее в музыкальную школу. Научилась играть на бандуре, потом сама овладела игрой на гитаре. Окончив школу, Елена поступила в Харьковское музыкальное училище имени Лятошинского.

Говорит, что о музыкальном образовании мечтала с детства: "Я была там одна незрячая, но не вспомню больших неудобств – все окружающие, как могли, помогали мне, а я училась у них. Жила в общежитии с двумя здоровыми девушками, старалась не быть им в тягость: убирала в комнате наравне с соседками, научилась готовить". После окончания училища девушка на время вернулась в село на Донбассе, где жили бабушка с дедушкой, однако быстро поняла, что выжить там будет непросто: "Не было ни газа, ни воды, а для незрячего человека такое тяжело. Дедушки уже нет, а бабушку к себе еще до войны в Россию забрал сын, брат моего отца. Мы теперь очень редко общаемся, вы же понимаете".

В Полтаву Елена приехала на свадьбу к подруге. "Ночевала в общежитии, и так там понравились условия – тепло, три раза в неделю давали горячую воду, что решила попытаться переехать, – вспоминает в разговоре с нами певица. – Устроилась работать на предприятии для слепых слесарем-сборщиком розеток". Впоследствии познакомилась со своим будущим мужем Сергеем: "Я сидела на лавочке возле общежития, играла на гитаре, он подошел, спросил что-то, завязался разговор. Полгода встречались, потом решили жениться. Расписались в райцентре, откуда Сергей родом, а венчание проходило в селе у моих дедушки и бабушки".

Елена вспоминает, что, когда по телевизору смотрела финал первого сезона шоу "Украина имеет талант", совсем не думала о том, чтобы тоже подать заявку. А когда организаторы объявили об очередном кастинге участников, поучаствовать Елену уговорила школьная подруга: "Дала послушать записи выступлений финалистки такого же телепроекта "Британия имеет талант" Сьюзан Бойл. Мол, она обычная домохозяйка, но смогла стать всемирно известной, а у тебя голос не хуже".

Елена прошла кастинг в Харькове, затем ее пригласили в Киев. Певица успешно преодолела все этапы соревнования и стала победительницей второго сезона проекта "Украина имеет талант". Все происходящее с ней вспоминает как невероятную сказку: "Боялась: проснусь, а ничего больше нет. Я считаю, что это самое главное событие в моей жизни. Оно кардинально изменила жизнь. Я мечтала петь для людей с детства, делиться с ними любовью к музыке – и мне это удалось". Елена с теплотой вспоминает судей проекта, в частности Славу Фролову и Игоря Кондратюка, однако добавляет, что близких товарищеских контактов ни с кем из них не было.

После победы в шоу Елена Ковтун осуществила свою мечту – купила трехкомнатную квартиру в Полтаве, где проживает с мужем и домашней любимицей – кошкой Зосей. Уволилась с полтавского предприятия "Электроконтакт". Некоторое время после проекта исполнительница гастролировала по Украине. Елена не имела продюсера или агента, однако, по ее словам, организаторы выступлений каким-то образом ее постоянно сами находили и предлагали сотрудничество.

"Нам повезло, что сестра моего мужа увидела объявление о продаже этого жилья, – рассказывает о своем таком желанном гнездышке Елена. – Оно нам подошло идеально. Хотя теперь, признаюсь, нам все это очень тяжело содержать из-за цен на коммунальные услуги. С ремонтом и подбором мебели очень помогла нанятая строительная бригада. Прошло уже сколько лет, а мы до сих пор с ними дружим, переписываемся время от времени. Много делал муж сам, потому что у меня тогда была очень насыщенная концертная жизнь. Бывало и по два, а то и три выступления в день".

Однако сейчас певицу приглашают уже не так часто: "Концертов практически нет. В прошлом году участвовала в благотворительных выступлениях во Львове и Тернополе. Собирали деньги для ВСУ, и за два выступления удалось аккумулировать 400 тысяч гривен помощи. В начале марта выступила в нашей филармонии. Меня пригласили спеть в составе нашего ансамбля "Чураївна". Елена говорит, что, когда получает творческие предложения, очень радуется: "В такие моменты я счастлива, это для меня просто кайф. Чувствую себя востребованной, реализованной, нужной".

Тем временем музыка по-прежнему активно присутствует в жизни Елены: "Официально я не работаю, это трудом назвать нельзя, потому что деньги не получаю, однако жить без пения не могу. Полтора года назад в интернете открылся всеукраинский голосовой портал "Свиточ" – чат для незрячих. У меня появилась аппаратура – бесплатно прислали компьютер и микрофон USB. Теперь записываю песни дома, потом мне их сводят профессионалы. Это так интересно! И немного странно, потому что обычно мне с техникой подружиться сложно, а тут не успела осмотреться, как овладеваю уже новой программой – более сложной. Ну а что? Можно сесть, сложить руки – но ведь это не интересно. Три года усиленно учу английский и испанский языки. Для себя, для общего развития. Я с детства увлекалась иностранными языками".

С начала большой войны Елена с мужем остаются в Полтаве: "Слава Богу, здесь не так громко, как в других городах. Ну и это мой дом, как его бросить? Знаю здесь каждый миллиметр – где чашка стоит, как свет включить, пустить воду. Я очень люблю готовить, подписана на многих кулинарных блогеров. И сама придумываю рецепты. Умею печь: и сладкую выпечку, и соленую. Кексы, шарлотку, пиццу – все без проблем. Правда, уже давно за это не бралась, потому что все мучное такое калорийное". (Смеется.)

"Как проходит мой обычный день? – переспрашивает Елена. – Просыпаюсь, пью кофе, кормлю Зосичку. Ей уже 14 лет. Когда взяли к себе, было месяца полтора, не больше. И всю жизнь она с нами. Сейчас уже старушка, болеет, даю ей лекарство. Перед большой войной ей поставили диагноз: онкология. Подруга говорит: "Ленчик, ну все, надо мириться". Врачи тоже предлагали усыпить, но я категорически отказалась: "Не согласна". И мы выходили ее из тяжелого состояния. Раньше, лет семь назад, она подхватила какой-то страшный вирус. Врачи тоже говорили, что ничего не будет. А я: "Зоська, даже не думай!" Чувствовала, что мы обязательно ее спасем. Отпаивала отварчиками, давала бульон, кормила из шприца, носила за пазухой. И она ожила".

Бытовые заботы супруги Ковтун стараются делить поровну, а вот продукты домой чаще все же закупает муж Елены: "Он ориентируется в пространстве гораздо лучше, чем я. Я не вижу с рождения, а таким людям гораздо сложнее, потому что у них нет ощущения визуализации, понимаете? А тем, кто видел раньше, как мой муж, проще. Они имеют представление о том, что такое дорога, бордюр, стена. Если я собьюсь с пути, то обратно без посторонней помощи не вернусь. Но я не боюсь просить помощи, хотя по натуре очень застенчива".

– Елена, скажите, если бы прежняя гастрольная жизнь вернулась, вы были бы рады этому?

– Ой, очень бы хотела! Потому что, кроме всего прочего, это очень дисциплинирует. А еще у меня бы появились деньги, чтобы ходить в спортзал, а я так хочу! Тем более что он находится прямо в нашем доме. Раньше я ходила туда даже на персональные тренировки, когда имела финансовую возможность. Тренер Юля, которая занималась со мной, до сих пор там, моя подружка Наталочка у нее занимается. А были бы у меня на это деньги – завтра там была бы. И чего завтра – уже сегодня (смеется).

В настоящее время основной доход семьи Ковтунов – социальные выплаты от государства: "Многое идет на Зосичку. Но я не люблю плакаться – все нормально. Все равно позволяю себе иногда маникюр, хожу к косметологу. Надо идти вперед, развиваться, хотя это сложно, потому что новое простым не бывает. Самое главное, мне кажется, не накапливать в своей жизни злобу, обиды, больше делать добра. И тебе приятно, и людям. Мне до сих пор звонят по телефону многие – иногда разговариваем часами. Что-то подсказать, посоветовать, развеселить – я всегда готова".

"А добро, знаете, оно возвращается, – продолжает исполнительница. – Недавно у меня вышло видеоинтервью, в котором призналась, что моя творческая деятельность немного страдает из-за отключения света. Пишу песни на компьютере, и фрагменты слетают, если исчезает электричество. И этот выпуск увидел в интернете один человек, Илья его зовут. Он отправил мне по почте ноутбук, вы себе представляете? Я до сих пор поверить в это не могу, вот честно. Говорю: "Как вас отблагодарить? Куда приехать петь?" А он даже не признался, из какого города, только что это далеко от Полтавы. Теперь у меня будут еще более качественные записи – мои песни есть на YouTube".

"Приятно, что людям не безразлично. Это вдохновляет, придает силы столько, что вам и не передать. Ради таких моментов, честно, следует жить дальше. Мы сейчас находимся в очень сложном времени, трудно держать себя на позитиве, но надо изо всех сил стараться, потому что злоба в сердце, на душе – она только съедает человека изнутри. А положительные эмоции, напротив, дарят радость", – добавляет Елена Ковтун.

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