Где сейчас 19-летний сын Дмитрия Кулебы, которого воспитывали как военного: экс-чиновник раскрыл семейную тайну о будущем первенца

Сын бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Егор, которому сейчас 19 лет, определяется с будущей профессией и уже делает первые шаги в направлении, связанном с обороной страны. Сейчас его первенец учится в университете и живет в Киеве вместе с младшей сестрой Любовью.

В то же время юноша не рассматривает карьеру дипломата или политика – его интересы сосредоточены в другой сфере. Об этом экс-чиновник рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Егор хочет стать кем-то, связанным с военной профессией. В детали вдаваться не буду, но его тянет сектор безопасности и обороны", – поделился Кулеба.

Еще раньше Кулеба рассказывал, что сын проходит военную подготовку. В частности, в январе 2025 года в интервью BBC он отмечал, что Егор посещает специализированные курсы. Тогда же экс-глава МИД признался, что убеждал сына не оставлять университет, несмотря на его интерес к военному делу.

"Я еле уговорил его продолжить обучение в университете. Я буду уважать его выбор. Это не то, к чему стоит стремиться, но если пришло ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством", – говорил он.

Ранее Кулеба также делился подробностями воспитания детей, подчеркивая в подкасте "Вдома поговоримо" разницу в подходах. По его словам, отношения с сыном во многом напоминают взаимодействие с военным, тогда как с дочерью – более мягкие и эмоциональные. Он тогда отмечал, что Егор давно погружен в военную тематику, проходит подготовку и общается с единомышленниками, среди которых были и те, кто погиб на войне.

Интерес к военному делу у парня появился еще в подростковом возрасте. В ноябре 2022 года его мать, общественный деятель и депутат Киевсовета Евгения Кулеба, писала, что 15-летний Егор сам выразил желание учиться защищать Украину. По ее словам, он активно тренировался и демонстрировал результаты, которые превышали уровень многих взрослых.

"Когда началась большая война, мой 15-ти летний сын Егор сказал, что хочет учиться защищать Украину и меня с Любой. Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются вместе с ним. Горжусь безгранично", – замечала она.

Известно, что у Дмитрия Кулебы двое детей от первого брака – сын Егор (2006 года рождения) и дочь Любовь (2011). Оба проживают в Киеве. Любовь, со своей стороны, развивается в творческом направлении: занимается вокалом.

