'Где предел человечности?' Fiїnka дала концерт в день обстрела Киева и разозлила украинцев

Украинская певица и финалистка Национального отбора на Евровидение 2025 FIЇNKA оказалась в центре скандала. 24 апреля, когда страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Киеву, что забрал жизни 12 человек, артистка дала сольный концерт в столице, чем сильно возмутила граждан нашего государства.

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В сети начали распространяться кадры из выступления, под которыми юзеры отмечали: не понимают, почему нельзя было перенести мероприятие на другой день. Кроме того, как сообщила в своем Facebook волонтер Наталья Солнышко, когда ее подруга хотела вернуть билет, ей просто предложили посетить другое шоу.

"Моя близкая подруга, военная, имела билеты на этот концерт. И, конечно же, перезвонила уточнить, что концерт перенесут. Но никто ничего не переносил. Средства за билеты никто не вернет. Но предложили обменять эти билеты на какой-то другой их концерт. Серьезно? Кто же к вам теперь пойдет?" – написала женщина.

Во время концерта FIINKA исполняла как лирические композиции, так и более зажигательные, танцевальные хиты. На сцену также выходил артист Виктор Павлик, с которым финалистка Нацотбора вместе спела трек "Білі черемхи".

Пользователи сети были сильно возмущены такой деятельностью певицы и оставили немало негативных комментариев:

"Это реально ужас, пол страны плачет, пол страны скачет".

"Я согласна. Как-то это не по-человечески совсем".

"Действительно противно, концерт можно было бы и перенести".

"Цинично, по-моему".

"О, Боже, где же предел человечности? Даже не знаю ни о каких концертах. Потому что война, потому что гибнут друзья, защитники и защитницы. Это действительно трэш – веселиться в этот день, когда мы оплакиваем погибших".

Напомним, что в четверг, 24 апреля, Россия атаковала Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В результате удара в Святошинском районе столицы разрушен двухэтажный дом. Обстрел забрал жизни 12 человек, еще 90 получили ранения.

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