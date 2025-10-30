Фотографировалась с флагом 'ЛНР': кто такая Ева Коршик и почему из-за нее бойкотируют известный украинский бренд

Блогер Ева Коршик попала в громкий скандал после того, как стала амбассадором известного украинского бренда женской одежды BAZHANE. В сети вспомнили, что в прошлом интернет-деятельница публиковала фотографию на фоне флага так называемой "ЛНР", поэтому начали критиковать не только ее поступок, но и бойкотировать компанию.

По мнению многих юзеров, бренд должен был бы более тщательно относиться к выбору людей, с которыми делает коллаборации. В частности эту ситуацию не оставила без внимания и инфлюенсер Елена Мандзюк, которая на личной странице в Threads сообщила, что отдаст все вещи от BAZHANE за донат, ведь больше не хочет их носить.

Почему возник скандал

Недавно Ева Коршик стала лицом новой коллекции бренда Taste of Life, вдохновленной сдержанной роскошью. Однако внимание пользователей сети привлекла не столько одежда, сколько личность амбассадора. В соцсети Threads обнародовали давнюю фотографию блогера, которая родилась в городе Счастье Луганской области, с флагом "ЛНР". В частности юзеры обвинили интернет-деятельницу в том, что она продолжает общаться на русском, поэтому призвали "отменить" BAZHANE из-за такой коллаборации.

Выразила свое отношение к скандалу и Елена Мандзюк. В своих Instagram-stories инфлюенсер обнародовала фотографию, на которой можно увидеть, что Ева Коршик занесена в базу "Миротворец". Мандзюк выразила искреннее возмущение тем, что отечественные бизнесы часто выбирают своими представителями красивых, но "равнодушных" людей.

"Бренды часто не хотят работать с ветеранами, военными, волонтерами, блогерами, которые постоянно рассказывают о войне и борются против всего российского. Они выбирают равнодушных, но хорошеньких. Выбирают "голубей мира", которые ни слова под своими фото о войне. Так уже не будет, всем стоит воспринимать настоящее настроение украинцев, которые выбирают только сознание", – написала инфлюенсер.

Реакция Евы Коршик

После шквала критики в сети блогер вышла на связь на личной странице в Instagram и решила четко разъяснить свою позицию. Ева Коршик отметила, что уже длительное время развивает украиноязычный контент, платит налоги в нашей стране и помогает защитникам. По словам интернет-деятельницы, фото с флагом "ЛНР" она сделала еще в 14 лет, находясь под влиянием российской пропаганды. Этот поступок она до сих пор считает самой большой ошибкой в жизни.

"Некоторое время я жила под влиянием российской пропаганды. Я и моя семья были очень сильно русифицированы. Да, я сделала это фото, за которое мне стыдно до сих пор. Чувствую огромную ответственность за это фото, и мне очень жаль, что я тогда его сделала", – сказала блогерша.

Как отметила Ева Коршик, с того момента ее позиция и взгляды кардинально изменились. Она попросила прощения у всех людей, чьи чувства задел ее поступок из прошлого.

Позже блогер сообщила, что отменила продажу осенней линейки одежды в коллаборации с BAZHANE. Все деньги, полученные от сотрудничества, она пообещала передать на нужды защитников.

Комментарий бренда

Представители компании не были слишком многословными относительно неприятной ситуации. На официальном аккаунте BAZHANE в Instagram появился лаконичный пост, где указано: "Лимитированный осенний дроп с Евой Коршик снят с продажи".

