'Грязное и депрессивное': известная блогер оскорбила жителей Города-героя и получила жесткий ответ

Украинский блогер и участница шоу "Супермама" Анастасия Арбузова нарвалась на хейт в сети после того, как раскритиковала город-герой Николаев. Она публично назвала населенный пункт "грязным" и пожаловалась на плохие дороги.

Более того, в ролике, который появился на личной странице интернет-деятельницы в соцсети TikTok, она выдала, что передвигаясь по улицам города, чувствует депрессию. Такие громкие заявления сильно возмутили николаевцев, которые дали Арбузовой довольно резкий ответ.

"Еду сейчас в Николаеве и думаю, вот почему нельзя сделать объездную дорогу, чтобы люди, которые едут в Одессу или другие города, просто не ездили в этом городе, в котором просто нет дорог. Яма на яме. Люк на люке. Я здесь не живу, но у меня уже здесь депрессия. Такой депрессивный город", – сказала блогер.

В комментариях под видео жители Николаева напомнили Анастасии Арбузовой, что в 2022 году город героически отразил все попытки России захватить его. Они отметили, что, конечно, из-за войны населенный пункт выглядит не лучшим образом, но после победы ситуация кардинально изменится.

Под роликом Арбузовой появилось много гневных слов, на большинство из которых она реагировала, но наибольшее внимание интернет-деятельницы привлек один комментарий. Юзер написала: "Николаев – Город-герой. А вы кто?". Сначала блогер ответила на негатив в текстовом формате, отметив: "Герой в чем? В том, что вы там родились". Но впоследствии записала полноценное видео.

Анастасия Арбузова еще раз заявила, что город "в стагнации, грязный, а здания в ужасном состоянии". Однако, по словам блогера, она ни в коем случае не хотела обидеть жителей Николаева или уменьшить значимость населенного пункта, а просто делилась своими впечатлениями.

"При чем Город-герой к тому, что город просто грязный? Я ни в коем случае не написала что-то плохое на людей. Я ни в коем случае не сказала, что город Николаев не герой. Я просто констатировала факт. В чем я не права? Хочу вам напомнить, что не только Николаев Город-герой", – выдала участница "Супермамы".

