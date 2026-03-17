FIÏNKA рассекретила, сколько денег ей принес хит 'Афини' и с чего на самом деле артисты зарабатывают больше всего

Украинская певица FIÏNKA поделилась, сколько может принести один популярный трек и из каких источников артисты на самом деле зарабатывают больше всего. Исполнительница призналась, что ее хит "Афини" продолжает приносить доход, однако основные деньги музыканты получают не со стримингов.

Об этом артистка рассказала в интервью "Пряма червона", где также объяснила, что не чувствует себя "заложницей" одной песни, которая сделала ее широко известной. Хит "Афини" выпустили в среду 2025 года и он до сих пор фигурирует в топ-5 самых популярных песен на YouTube.

По словам FIÏNKA, она не воспринимает популярность трека как проблему, ведь написала его самостоятельно и рада, что композиция стала успешной.

"Я же сама себе его написала. Мне никто его не дал, никто не написал. Я радуюсь, что он у меня есть. Окей, я готова быть заложницей всех своих песен, если что", – сказала певица.

Исполнительница отметила, что именно "Афини" сейчас обеспечивают ей аншлаги на концертах. По ее словам, она не понимает артистов, которые жалуются, что публика ассоциирует их только с одним хитом.

"Сейчас "Афини" – это мои солдауты. Я им благодарна. Когда слышу, что артисты говорят: "Ой, я написала эту песню и теперь меня только за нее помнят", – то думаю: радуйся! Некоторые всю жизнь пишут и не могут написать такого", – объяснила она.

Говоря о доходах, певица призналась, что еще не получила всю прибыль от популярного трека, однако не стала называть конкретные цифры, а лишь приблизительные.

"Думаю, что где-то 20 тысяч долларов принесут "Афини". Я еще пока не получила всю ту прибыль, которую они должны выплатить", – сказала она.

В то же время исполнительница подтвердила, что стриминги могут приносить значительные доходы, если песня имеет большие показатели прослушиваний: "Стримы большие цифры приносят, это хорошие заработки. Это факт".

Однако главным источником дохода для артистов, по ее словам, остаются концерты. Именно благодаря популярности песни "Афини" она получила активный гастрольный график.

"Я более счастлива не тем, что роялти приносит, а тем, что концерты есть. Не каждый артист сейчас может похвастаться концертами", – подытожила певица.

