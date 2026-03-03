Юная автор хита 'Питання є – питань нема' рассекретила, какую сумму ей принесла вирусная песня

22-летняя певица Victoria Niro раскрыла, сколько заработала на вирусном треке "Питання є – питань нема", который месяцами "разрывал" чарты. Артистка призналась, что песня принесла ей десятки тысяч долларов только со стриминговых платформ.

На сегодня клип на композицию набрал 25 миллионов просмотров на YouTube. По словам исполнительницы в интервью Алине Доротюк, общий доход от прослушиваний уже достиг около 30 тысяч долларов.

"На этой песне где-то 30 тысяч долларов, если брать все стриминговые платформы. Конечно, стриминги свои проценты забирают", – отметила Victoria Niro.

Артистка призналась, что не углубляется в детали отчислений и распределения роялти. По ее словам, она не ориентируется в терминах и финансовых нюансах музыкальной индустрии.

"Я реально не разбираюсь, некомпетентна в этом. Надо, может, проконсультироваться, чтобы меня научили все эти термины правильно говорить. 30 тысяч долларов – это общая сумма, но стриминги так же забирают свой процент", – добавила певица.

В то же время исполнительница отметила, что основную прибыль принесли не только цифровые платформы. Популярность песни значительно увеличила количество приглашений на выступления.

"На этой песне я заработала еще больше из-за того, что было очень много корпоративов и ждут именно эту песню", – рассказала она.

Кто такая Victoria Niro

Victoria Niro (настоящее имя – Виктория Слободская) родилась 22 августа 2003 года во Львове. Музыкой начала заниматься в подростковом возрасте: с 13 лет – вокалом, с 14 – осваивала гитару и фортепиано.

Первую узнаваемость получила благодаря каверам в соцсетях, в частности на песню Numb группы Linkin Park. Впоследствии исполнила композицию "Мені треба" Дана Балана – артист обратил внимание на видео и пригласил ее выступить вместе. После этого Виктория решила развивать сольную карьеру.

Широкую популярность певице принес TikTok, где ее каверы набирали тысячи и миллионы просмотров. Впоследствии она перешла к авторскому материалу. Дебютный клип на песню "Молодий юначе" представила в сентябре 2022 года.

Певица дважды попадала в длинный список национального отбора на Евровидение – в 2022 и 2023 годах. В 2024 году стала номинанткой премии MUZVAR AWARDS по версии читателей медиа, а в 2025-м – номинанткой YUNA в категории "Открытие года".

