Финалистка 'Холостяка 13' вернулась к бывшему-бразильцу после шоу: как выглядит он и что говорит о ее экранном романе с 'Тереном'

Финалистка шоу "Холостяк 13" Анастасия Юзьвак после окончания съемок не только кардинально изменила свою личную жизнь, но и заставила зрителей пересмотреть свое представление о ее романе с главным героем сезона – Александром "Тереном" Будько. Как выяснилось, после проекта девушка решила дать второй шанс своему бывшему любимому – бразильцу, с которым была вместе до шоу.

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В интервью Еве Коршик она впервые рассказала о запутанной истории своих отношений и о том, почему решила вернуться в прошлое. По ее словам, перед участием в реалити она действительно разошлась с любимым – это произошло еще зимой. А уже в мае подала заявку на кастинг "Холостяка".

Интересно, что на тот момент бразилец даже не подозревал о ее намерениях. "Он не знал. Это для него был сюрприз. Уже когда закончилось шоу, он узнал это", – вспоминает Юзьвак.

Реакция мужчины не заставила себя ждать: он был ошеломлен. "Он был шокирован: "Как ты могла туда пойти?" И я говорю "Дорогой, мы разошлись!" Уже когда начало выходить шоу, тогда у него просто появилась ревность из-за этого, но в тот же момент гордость", – добавила она.

После участия в проекте финалистка вернулась к обычной жизни в Лондоне. И именно тогда снова пересеклась с бразильцем. Они встретились, поговорили и решили попытаться построить отношения снова.

Ее избранник – не из шоу-бизнеса. Он работает финансовым директором и одновременно консультирует крупные компании по кибербезопасности. Бразилец по происхождению, он живет в Лондоне и, по словам девушки, имеет страстный характер – "горячую латинскую кровь".

Познакомились они в ночном клубе в Лондоне в 4 утра. Первые слова, которые она сказала будущему бойфренду, были не об имени или профессии. Ее интересовало: "Пробовал ли ты когда-нибудь аяваску?", ведь именно тогда она изучала тему духовных практик и собиралась в Перу. "Он сказал, что пробовал трижды. А я такая: "Ты знала, куда ты бьешь, да?", – с улыбкой вспомнила девушка. После этого она узнала его дату рождения и сразу начала делать его нумерологический портрет.

"Даже его друзья не могли столь его детально описать, как это сделала я. Он меня пригласил на свидание на следующий день", – поделилась она.

В общей сложности пара провела вместе два года, но перед "Холостяком" их пути разошлись. Теперь они решили попробовать снова. Правда, девушка не торопится с прогнозами и утверждает, не знает, надолго ли эти романтические отношения или нет.

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